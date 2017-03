Tribunal Supremo de Justicia asume funciones del Parlamento venezolano tras largo desacato descartando que sea un autogolpe

– 31 Marzo, 2017

Esta semana la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, TSJ, de acuerdo a las atribuciones que consagra la Constitución Venezolana en su artículo 336 asumió las funciones del Parlamento, de amplia mayoría opositora, producto de la comisión legislativa de este último en claro boicot al Gobierno del Presidente Nicolás Maduro.

Así lo explico el reconocido abogado y co-redactor de la carta fundamental Bolivariana Hermman Escarrá quien junto con fundamentar la legitimidad jurídica de esta acción respondió a quienes acusan un Golpe de Estado en Venezuela señalando que este presupone el uso de las armas y una fuerza fáctica, situaciones que no existen de manera alguna en Venezuela.

El jurista acusó además de mentiroso al actual Secretario General de OEA Luis Almagro quien habría anunciado un supuesto informe que autorizaría una intervención en Venezuela, hecho que a su juicio, aparte de ser de absoluta falsedad contraviene las cartas de Bogotá y New York , tratados que expresamente prohíben cualquier intervencionismo en la política interna de los países suscritos.

En este mismo sentido , Hermman Escarrá argumentó que en el hipotético caso que en una nación se rompa el Estado de Derecho debe cumplirse presupuestos básico de parte de la OEA que incluyen una apertura al dialogo y la convocatoria a una asamblea extraordinaria en donde 2/3 de sus países miembros aprueben la suspensión de la nación infractora, procesos que no han tenido lugar contra Venezuela , por lo que es lógico pensar que existen intereses políticos y económicos detrás de estas acusaciones en contra de la República Bolivariana.

El Constitucionalista internacional justificó además la aplicación de esta norma constitucional que pone en receso al parlamento Venezolano recordando que existe una ilegitimidad de origen en las instituciones pero también de desempeño ,por lo que frente a una omisión injustificada de sus funciones del parlamento , el Estado debe velar por los bienestar del país aplicando las normas legítimamente aprobadas.

El abogado rememoró finalmente que no es la primera vez que se hace cumplimiento a dicho artículo 336 de la Constitución Venezolana mencionando que se recurrió a la omisión legislativa por primera vez, hace varios años, cuando la Asamblea Nacional no se ponía de acuerdo para designar al Consejo Nacional Electoral siendo la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia tuvo que asumir esa función para que no se creará una inestabilidad institucional o no se creará una situación de vacío en la aplicación de la norma referida, lo que demuestra una reacción desmedida y oportunista de la oposición de Venezuela .