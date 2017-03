Sudamericano Sub-17 Masculino en Última Fase

– 8 Marzo, 2017

Tras comenzar en Rancagua (estadio El Teniente) el Jueves 27-Febrero, y en Curicó (estadio La Granja) el día siguiente por dos Fechas para retornar al Fiscal de Talca, que tuvo problemas en el césped, las 6 selecciones clasificadas ya han comenzado a disputar alguno de los cuatro cupos al Mundial de India.

En el A, clasificaron Chile con 8 puntos y +2 como saldo de goles, Colombia (primero en asegurar su paso en la 3ª Fecha de cinco) con 7 y +2, y Ecuador con 6 y +0. Quedaron eliminados Uruguay con 4 y -1, y Bolivia (que tuvo chance en la última jornada) con 3 y -3.

En el B, clasificó Brasil con 10 y +6 (faltando una Fecha para terminar la Fase), Paraguay con 8 y +3, y Venezuela con 7 y +1 (anticipadamente en la penúltima jornada). Mientras que se despidieron temprano Argentina con 3 y -1, y Perú (que lo hizo en la 4ª Fecha) con 0 y -9.

El estadio El Teniente permanece como sede para la II Fase y final, comenzada el Martes 07 con cambios de horas y de fondistas, teniendo estos resultados: 17:45) Colombia 2×1 Ecuador / 20:00) Chile 1×0 Venezuela / 22:15) Brasil 2×2 Paraguay.

Prosigue el Viernes 10: 17:45) Paraguay vs Ecuador / 20:00) Chile vs Colombia / 22:15) Brasil vs Venezuela.

3ª Fecha – II Fase, el Lunes 13 Marzo: 17:45) Colombia vs Venezuela // 20:00) Chile vs Paraguay / 22:15) Brasil vs Venezuela.

4ª Fecha, Jueves 16, cuando ya habrán clasificados al Mundial: 17:45) Paraguay vs Venezuela / 20:00) Chile vs Ecuador / 22:15) Brasil vs Colombia.

Y el Domingo 19, la última Fecha, en iguales horarios, pero orden indefinido: Ecuador vs Venezuela / Chile vs Brasil / Colombia vs Paraguay.