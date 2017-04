SQM confirmó pagos a políticos de derecha y a Senador Rossi aseguró Diputado Gutiérrez que pidió al SII hacerse parte del proceso

– 9 Abril, 2017

Finalmente la empresa SQM confirmó a raíz de la investigación por el financiamiento irregular de la política y el requerimiento de la Fiscalía, que Jaime Orpis, Pablo Longueira, Fulvio Rossi, Pablo Wagner y Cristián Warner son los políticos que estarían vinculados con pagos indebidos entre 2008 y 2015.

Para el diputado comunista Hugo Gutiérrez, resulta ya indesmentible que existieron coimas en el caso de estos políticos involucrados pues la propia SQM hizo un reconocimiento de aquellas personas que ya sea como jefes de campaña o como parlamentarios fueron beneficiadas ilícitamente por la minera no metálica .

Sobre los descargos del senador Fulvio Rossi quien acusa un interés electoral y una manipulación mediática del Diputado Gutiérrez, fustigó este argumento ya que junto con insistir en que no tiene ninguna aspiración política en su actuar, reiteró que es la propia empresa SQM quien entregó los antecedentes que inculpan a Rossi .

En otro plano, el legislador comunista criticó los descargos del hijo de Sebastián Piñera quien se negó a concurrir a la comisión investigadora de la Cámara que conoce el fraude cometido por las empresas del ex Mandatario en la compra de acciones de una pesquera peruana, insistiendo en que si efectivamente Piñera y su hijo no han cometido ilícito alguno , no deberían temer a concurrir ante dicha instancia parlamentaria.

En el mismo sentido y ante la acusación de Piñera quien aduce un supuesto show mediático por parte de la mencionada comisión y en particular de Hugo Gutiérrez, este último aclaró que este tipo de afirmaciones solo serian efectivas si él manejara a su antojo los medios de comunicación, situación que claramente es imposible.

Sobre el financiamiento irregular de la política, el diputado PC conminó al SII para que presente las acciones legales correspondientes ya que a su juicio no puede ser que sólo las personas usadas para emitir las boletas en favor de SQM sean quienes sufren persecución penal y no los políticos, en alusión al senador Fulvio Rossi.