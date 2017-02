Sindicato de Metro: “Estamos para defender a los trabajadores cuando meten la pata, pero no cuando meten las manos”

ANTIAGO.- El Sindicato de Trabajadores de Metro aseguró que “estamos para defender a los trabajadores cuando meten la pata pero no cuando meten las manos”. Esto, luego de que 139 trabajadores de la empresa fueran despedidos en enero y febrero tras cobrar pagos por prestaciones médicas ficticias. Según señaló Eric Campos, secretario del sindicato, “lo que hay acá son 139 personas que falsificaron una boleta y que producto de esa falsificación obtuvieron un beneficio de 2 millones 600 mil pesos”, a costa de los fondos de los trabajadores de Metro. Noticia relacionada Metro despide a 139 trabajadores por mal uso de beneficios e interpone denuncia ante Ministerio Público Metro despide a 139 trabajadores por mal uso de beneficios e interpone denuncia ante Ministerio Público 130 Respecto al masivo despido producto de esta situación, Campos dijo a Emol que la administración será la encargada de explicar los motivos, pero que desde el punto de vista del sindicato “no había otra opción”. En este sentido aseguró que “no hemos salido a celebrar el despido porque sería antinatural desde el punto de vista de nuestro rol sindical, pero claramente si hay personas que defraudaron y eso tiene que tener un costo y por lo tanto también una sanción”. “Aquí no hay defensas corporativas porque nosotros los trabajadores, los dirigentes sindicales (…) estamos para defender a los trabajadores cuando meten la pata, pero no cuando meten las manos”, agregó. Lo mismo señaló Eugenio Valenzuela, Presidente del Sindicato de Trabajadores de Metro quien además detalló que el Fondo de Bienestar de los trabajadores de la empresa “operaba sobre la buena fe y las confianzas y alguien sobrepaso esas líneas”. Es por eso que dijo lamentar el fraude ocurrido y lo catalogó como “una situación muy compleja de trabajadores contra trabajadores”. En relación al despido de los 139 trabajadores dijo que “no se trata de estar a favor ni en contra. Lo concreto que hay está en manos de la fiscalía y es que hay un fraude de trabajadores hacia su sistema de bienestar, y ese sistema de bienestar está financiado por todos los trabajadores de Metro”. “Yo aquí no veo una persecución contra trabajadores”, concluyó el Presidente del Sindicato.

Fuente: Emol.com – http://www.emol.com/noticias/Nacional/2017/02/20/845811/Dirigentes-sindicales-de-Metro-Estamos-para-defender-a-los-trabajadores-cuando-meten-la-pata-pero-no-cuando-meten-las-manos.html