Servel oficializa candidatura de Guillier: “Si el mundo progresista llega unido a la segunda vuelta vamos a ganar”

El candidato presidencial Alejandro Guillier informó esta mañana que el Servel lo ratificó oficialmente como aspirante a La Moneda, en lo que fue calificado como un “día histórico”.

“Hoy tenemos oficialmente un candidato independiente representando al mundo progresista que surge de los trabajadores, las clases medias”, dijo Guillier en el marco de la presentación de la Red Chile-Ciudadano.

En ese marco el abanderado reaccionó frente a los resultados de la última encuesta CEP que lo sitúa en un escenario de segunda vuelta como la carta más competitiva para enfrentar al candidato de la derecha.

“Nuestra coalición está en proceso de reestructuración y estoy seguro que vamos a estar unidos al final y en la segunda vuelta vamos a ganar. La nuestra va ser una de las historias políticas más espectaculares así que los historiadores pueden empezar a trabajar en sus textos. El dato es que si el mundo progresista llega unido a la segunda vuelta vamos a ganar. Esto depende de nosotros no del rival, la derecha no tiene nada que ofrecerle a Chile, su discurso es el mismo de hace 20 años atrás con discusiones de principios de siglo. Nunca han dicho nada nuevo y nosotros sí tenemos muchas cosas nuevas. Se va a imponer el nuevo Chile a ese viejo Chile que quiere más de lo mismo”, afirmó.

En ese contexto el presidenciable hijo un llamado al mundo progresista a “reunirse y reagruparse porque somos más que la derecha conservadora. Estamos en un proceso de revisión y rebúsqueda porque tenemos la necesidad de refundarnos para mirar el siglo XXI. La derecha no va a refundar nada. Nosotros tenemos que hacerlo y no me cabe duda que vamos a llegar unidos”.

“No basta crecer, se necesita empleo decente y red de protección social. No vamos a crecer a costa de los trabajadores ni de las clases medias. No vamos a aceptar ajustes para sacar grasa a los trabajadores para que los mismos de siempre sigan aumentando sus utilidades. El país tiene que crecer para todos”, finalizó diciendo Guillier.