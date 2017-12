SENADORA CAROLINA GOIC SE REÚNE CON ALEJANDRO GUILLIER Y AGRADECE QUE CANDIDATO ACOJA SU PROGRAMA EN TRANSPARENCIA Y PROBIDAD

La ex candidata a La Moneda, ex presidenta de la DC y actual senadora por Magallanes, Carolina Goic, selló esta mañana su respaldo público a la candidatura presidencial de Alejandro Guillier, al reunirse en un café de Peñalolén con el abanderado de centro izquierda, oportunidad en que le agradeció que él haya acogido su agenda de probidad y transparencia, entre otras acciones.

“Al día siguiente de la elección yo señalé que no me perdía respecto de la decisión sobre mi voto, y que mi voto era para Alejandro Guillier. Y hoy día hemos tenido un espacio para poder conversar en torno a un eje que a mí me parece fundamental que él tome para su gobierno, que es toda la agenda de probidad y transparencia, de buena política que construimos durante la campaña”, dijo la parlamentaria.

En este sentido, agradeció que el senador Guillier haya acogido “las trece medidas en pro de transparencia que nosotros elaboramos, que sabemos son un eje fundamental para recuperar la ética en política, la decencia, para hacernos cargo de algo que valoró mucho la gente durante mi campaña, que es cómo nosotros garantizamos hacer las cosas bien”.

Estas medidas, según detalló Goic, se refieren fundamentalmente a instalar unidades anticorrupción en ministerios, terminar con cargos vitalicios, poner límite a la reelección de parlamentarios y sancionar el cohecho con penas acordes, entre otras acciones.

“He planteado toda la disposición en este tema para trabajar junto a Alejandro como Presidente, así como lo haremos en materia de Ley del Cáncer, tema que él acogió desde el primer día (…). Lo mismo en el fortalecimiento de la educación técnica o en una medida que yo me alegro que se vaya implementar en el próximo gobierno, que es la Ley de la Marraqueta, en el que cada niño que nazca en nuestro país tenga cobertura con un millón de pesos inicial para su jubilación”, agregó Goic.

Finalmente, la senadora sostuvo que “eso es lo que la gente quiere, que trabajemos juntos en pos de sus necesidades y sus prioridades, y por eso yo no me pierdo. Chile, el próximo domingo 17 de diciembre, tiene que optar entre dos caminos, y yo no tengo dudas que Alejandro Guillier representa ese camino que nos permite ir avanzando en justicia social, que nos permite seguir avanzando en un Chile que sea inclusivo, que crezca para todos”.

En tanto, el abanderado de centroizquierda, Alejandro Guillier, agradeció el apoyo de Carolina Goic. “Hicimos una campaña muy interesante, tratando hacer planteos de contenidos, marcando identidades, que son siempre necesarias. Esta primera vuelta fue literalmente la primaria del progresismo, y quiero agradecer además la generosidad de que inmediatamente nos dio el apoyo. Hemos seguido conversando, y me ha hecho una serie de propuestas”, sostuvo el senador.

Sobre lo mismo, indicó que “hoy hemos conversado cómo podemos incorporar la agenda de probidad y transparencia, y quiero decirles que tenemos una gran afinidad en los puntos de vista. Además, hemos conversado todos los temas que tienen que ver con descentralización, regionalización, ambos somos senadores de regiones extremas y por tanto tenemos un mapa políticas de las medidas y reformas que se requieren”.