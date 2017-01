REUNIÓN ENTRE PC Y ALEJANDRO GUILLIER: “HAY COINCIDENCIAS EN EL PROCESO DE CONTINUIDAD DE REFORMAS QUE EMERJAN DESDE LA CIUDADANÍA”

– 10 enero, 2017

La reunión. Sus contenidos

La Comisión Política del Partido Comunista, liderada por el diputado Guillermo Teillier, conversó por un poco más de una hora con el pre candidato presidencial Senador Alejandro Guillier. En la reunión estuvieron también el Secretario General del PC Lautaro Carmona, la diputada y Secretaria General de las Juventudes Comunistas Karol Cariola y el presidente del Partido Radical Ernesto Velasco, entre otros dirigentes.

“Ha sido una grata reunión. Nos hemos enfocado en el programa y en lo que haría el senador si llegara a ser presidente”, comentó Teillier iniciando la conferencia de prensa.

“Esta conversación no garantiza que el PC haya decidido que Guillier sea nuestro candidato. Nuestra postura se decide de manera colectiva”, enfatizó Teillier ante los rumores de un apoyo oficial del Partido Comunista a la candidatura del senador.

En el plano de las ideas programáticas, el presidente del PC señaló que “hay coincidencias en el proceso de continuidad de reformas que emerjan desde la ciudadanía, con el mundo social. En estas conversaciones que hemos tenido con los distintos candidatos. En la Nueva Mayoría hay ejes programáticos que se están construyendo”.

“Más que una cercanía con las propuestas, existe una cercanía con la forma de cómo éstas se plantean”, señaló el timonel PC, a lo que agregó que “estamos esperando que se termine de definir bien el escenario presidencial. Sin embargo, nosotros a fines de enero tendremos nuestras candidaturas parlamentarias en todos los distritos de Chile. No vamos a presionar ni a pasar por encima del Partido”.

GUILLIER: “EL PAÍS NO SE ACUERDA DE LO QUE HIZO EL EX PRESIDENTE PIÑERA”

Por su parte, el senador y candidato presidencial Alejandro Guillier señaló dentro de sus ideas más importantes la descentralización, la calidad de la educación en las aulas, un nuevo sistema de previsión para todas y todos los chilenos y una salud enfocada en la prevención.

“El país necesita un ordenamiento institucional distinto. Necesitamos mayor descentralización, mayor cambio dentro de la educación y las aulas. Necesitamos un nuevo sistema previsional. El sistema de AFP es un fracaso. Debemos evitar que la gente se enferme, más que tener más y mejores hospitales, que sin duda son importantes. Necesitamos prevenir y anticiparse a enfermedades como la obesidad y los derivados de ella”, señaló el candidato presidencial radical.

“Creo que es positivo que la Nueva Mayoría haga primarias. Los partidos se activan con las campañas, porque los obliga a renovar sus propuestas y movilizar sus bases”, declaró Guillier acerca de cómo definir al candidato único del pacto.

El candidato aprovechó de responder a las críticas del ex presidente Sebastián Piñera, quien acusó a Guillier y sus propuestas de ser peores que las del gobierno de la Presidenta Bachelet.

“El país no se acuerda de lo que hizo el ex presidente Sebastián Piñera. Cuando la gente no se acuerda de lo que un Presidente ha hecho, es porque no fue tan relevante. Es un hecho. Se prometió que en 22 días se iba a hacer más que en 22 años. Si los chilenos se acuerdan de algo, es del CENSO y del Puente Cau Cau”, respondió Guillier a Piñera.

“Invito a Piñera a ponerle sustancia al debate de ideas”, concluyó el actual senador.

El PC, hasta ahora, estaría cerrando la ronda de conversaciones con pre-candidatos presidencial de la Nueva Mayoría, no descartando otras si es que aparecieran otros u otras candidaturas más adelante.

En el marco de las reuniones de la comisión política del Partido Comunista con los candidatos presidenciales de la Nueva Mayoría, la colectividad se juntó con el abanderado del Partido Radical Alejandro Guillier.

Las conclusiones generales para los asistentes fue positiva, tanto por parte del candidato como de los participantes del Partido Comunista. Sobre la reunión se refirió el Secretario General de la colectividad, Lautaro Carmona, quien valoró la propuesta del candidato presidencial en términos programáticos, puesto que en la construcción del programa se contemplaría a la ciudadanía.

Asimismo, el diputado señaló que Alejandro Guillier representa la continuidad de las transformaciones iniciadas durante el actual gobierno de la presidenta Michelle Bachelet.

En el marco de la reunión, la Secretaria General de las Juventudes Comunistas y actual diputada Karol Cariola, también valoró la reunión sostenida con el candidato, asegurando que “hay que aprender de los errores” y que Guillier tiene la voluntad de avanzar en lo que falta.

Al ser consultada sobre la posibilidad de que la Democracia Cristiana decida llevar candidato propio por fuera de las primarias, la parlamentaria comunista fue tajante al señalar que de ser así, sólo se contribuiría al triunfo de la derecha en las próximas elecciones.

Dos días después de su proclamación oficial por parte del Partido Radical (PRSD), el Partido Comunista se reunió con el Senador Alejandro Guillier.