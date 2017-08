Primarias Argentinas: Equipo Cristina Fernández analiza iniciar acciones legales contra el gobierno por manipulación datos

– 15 Agosto, 2017

Vía www.nodal.am Notas sobre el tema

Unidad Ciudadana analiza iniciar acciones legales y políticas contra el gobierno

Unidad Ciudadana acusó al gobierno nacional de parar y de manipular de forma intencionada la carga de alrededor de 1500 mesas en la Provincia de Buenos Aires, que en el recuento implicarían unos “300.000 votos”, que según los representantes de UC, no fueron incorporados el escrutinio provisorio con el objetivo de generar “un montaje publicitario y festivo” que muestre un “empate técnico” y oculte la presunta derrota ajustada de Cambiemos en ese distrito a manos de Cristina Fernández de Kirchner.

Además de marcar que en la provincia de Santa Fe también se produjo una carga de datos amañada que dejó fuera de los titulares de los medios la victoria del kirchnerista Agustín Rossi, los representantes de UC anticiparon que van a impulsar controles y auditorías en aquellos lugares que consideren necesarios en el escrutinio definitivo, y no descartaron en los próximos días impulsar acciones legales y políticas contra el gobierno, en particular, un pedido de interpelación al ministro del Interior y Obras Públicas de la Nación Rogelio Frigerio, a quien consideran uno de los responsables por lo ocurrido.

En una conferencia de prensa en el Instituto Patria, los apoderados de UC Graciana Peñafort y Gerónimo Ustarroz, así como el candidato Leopoldo Moreau, marcaron que desde 1983 la Provincia no vivía una incertidumbre de estas características en el debut de la coalición gobernante Cambiemos controlando los comicios. “Este gobierno dejó a la Provincia de Buenos Aires sin resultado electoral”, disparó Leopoldo Moreau. “Desde 1983 hasta la fecha nunca quedó pendiente una resultado de esta magnitud en la Provincia de Buenos Aires. Se vivió un proceso electoral traumático, y pedimos disculpas a un pueblo argentino que está pendiente de destrucción empleo y situación de los jubilados, un año y medio de gobierno de Cambiemos. Pasadas casi 24 horas del acto electoral no se conocen los resultados electorales del principal distrito del país y esto ocurre en un gobierno que por primera vez tiene la responsabilidad de supervisar un acto electoral que ha terminado con este enchastre que significa que alrededor de 1500 mesas de la provincia no han sido incorporadas al escrutinio provisorio”, denunció Moreau.

Durante la madrugada del lunes, la carga de datos se hizo cada vez más lenta hasta quedar parada en un virtual “empate técnico” entre UC y Cambiemos, cuando ambas fuerzas superaban por décimas los 34 puntos pero la oposición mantenía una firme arremetida que achicó distancias, primero, para prácticamente empatar después. Quedaron escrutadas 34052 mesas, el 95,68% del total.

Para el candidato a diputado nacional de Unidad Ciudadana “hubo una manipulación intencionada, muy grosera y evidente” y que dijo: “Retuvieron los datos que le daba el triunfo a Cristina Kirchner y desde el momento que empezaron a aparecer permanente empezó a crecer Unidad Ciudadana y por eso la velocidad con la que se descontó la supuesta ventaja de Bullrich contra Cristina”.

En medio de ese panorama, Moreau denunció: “Al final no pudieron sostener la mentira y decidieron arbitrariamente sin que se conozcan las razones que lo motivaron y sin comunicarlo a los apoderados delos partidos políticos, decidieron paralizar definitivamente la carga y dejar afuera 1500 mesas, alrededor de 300 mil votos, de los cómputos lo que no tiene precedentes”.

Trascendencia institucional

La abogada de UC Graciana Peñafort indicó que “es una situación de trascendencia institucional en la cual se han manipulado tanto los datos de la elección como la información de la elección”. Y precisó datos de la carga selectiva: “El escrutinio se detuvo alrededor del 95% del total los votos. Curiosamente hay anomalías en los porcentajes de aquellos lugares donde se detuvo el escrutinio, los lugares donde Cambiemos hizo una buena elección tienen porcentajes de cargas superiores al 95%, como por ejemplo San Miguel 98%, San Isidro 98%, Vicente López 97,5%, Bahía Blanca 97%, General Pueyrredón 95%, mientras que en aquellos lugares donde Unidad Ciudadana hizo una buena elección y que coinciden con lugares de alta densidad demográfica el escrutinio se detuvo por debajo del 95%. Por ejemplo: Florencio Varela 92%, Berazategui 90%, Ezeiza el 92%, en la Matanza 94% y en José C Paz el 93%” acusó.

En medio de la intención de la alianza Cambiemos de volver a impulsar el voto electrónico con la excusa de las demoras, Peñafort explicó: “Ha habido una alteración y manipulación en la carga de los datos para construir una realidad ficticia pero que en el registro electrónico del escrutinio ha dejado sus huellas”. Y señaló que, de emplearse el sistema de voto electrónico, no hubiera quedado ningún registro de las irregularidades en la carga de datos.

La abogada de UC anticipó: “Vamos a esperar el escrutinio definitivo y denunciaremos las responsabilidades políticas que les caben al ministro Frigerio y las responsabilidades penales de funcionarios inferiores que fueron quienes dieron las ordenes y arbitraron los medios para que esta manipulación se produzca. Lo haremos cuando tengamos la totalidad de la información”, afirmó.

Por su parte el apoderado de UC Gerónimo Ustarroz adelantó que, en cuanto a resultados, si bien “las diferencias son porcentuales y todavía no hay un número exacto, si hay una clara tendencia que revierte el escueto margen que terminó con el escrutinio provisorio en un 95% escrutado”. Con lo cual “la incidencia de lo no cargado claramente revierte el resultado fijado a las 5 de la mañana”, aseguró. “Se hará un escrutinio definitivo, que todavía no nos han notificado, pero arrancaría en el teatro de la Plata el miércoles” adelantó.

Tiempo Argentino

CFK: “Dos de cada tres argentinos les han dicho que no a su ajuste y a su plebiscito”

Pocas horas después de las controvertidas elecciones del domingo, y sólo a unas 12 de haber dado su discurso ya en la madrugada del lunes, CFK subió a las redes sociales un texto que tituló “Perdieron el plebiscito sobre el ajuste, y pretenden manipular el resultado electoral” y en el que, en el mismo tenor de lo que dijo en Arsenal, calificó al recuento de votos como “un hecho inaudito, insólito, vergonzante de manipulación política”, al tiempo que advirtió que “intentaron ocultar la verdad, pero no van a poder”.

La ex presidenta volvió a adjudicarse el triunfo en la provincia de Buenos Aires y acusó al gobierno: “Quieren confundir todo para tapar lo que pasó ayer: dos de cada tres argentinos les han dicho que no a su ajuste y a su plebiscito”.

Resaltó además “la creación de un espacio político (Unidad Ciudadana) para articular una sólida mayoría alternativa”, aunque advierte que la “desproporción de fuerza fue, y es, muy desigual y abrumadora”. Pero remarca: “Hemos recuperado la voz de los ciudadanos en la construcción de la agenda política. Su voz es nuestra voz. Sus problemas son nuestros problemas”.

Finaliza con un compromiso: “La ciudadanía ha pedido cambiar el rumbo económico y seremos leales a este mandato democrático”.

El texto completo del comunicado es el siguiente:

“Nos hemos enfrentado a un poder político que no solo controla el poder nacional, sino el provincial y el de la Ciudad de Buenos Aires.

Un nivel de concentración extraordinario e inédito, que cuenta, además, con el apoyo de todos los centros de poder económico, mediático y judicial; y con una inversión publicitaria desmedida, casi obscena. Un Gobierno con la suma del Poder Público.

La desproporción de fuerza fue, y es, muy desigual y abrumadora.

Pero la democracia argentina ha sido más fuerte que el miedo y la concentración de recursos y de poder. El Gobierno planteó un plebiscito sobre el ajuste, y lo perdió: dos de cada tres argentinos les han dicho que no. Que así no se puede seguir. Y ayer por la noche vivimos un hecho inaudito, insólito, vergonzante de manipulación política: intentaron ocultar la verdad, pero no van a poder.

Unidad Ciudadana va a defender los derechos de la mayoría, y el primer derecho es el del voto. No vamos a parar hasta que se cuenten todos los votos, porque sabemos que hemos ganado. Cada voto cuenta, cada voto es parte de la soberanía popular. Y por un voto se puede decidir un legislador más o menos para defender a los ciudadanos de este ajuste insensible e injusto. Un legislador cuenta, porque es, por ejemplo, un voto más o un voto menos para el ajuste jubilatorio o para la flexibilización laboral. Esta misma tarde, nuestros representantes van a hacer una conferencia de prensa para comunicar todas las acciones políticas y judiciales que vamos a emprender para que la voluntad democrática sea reconocida y aceptada.

Durante todo este proceso de campaña ha ocurrido algo fundamental y que esta noche pasada se ha confirmado:

Primero, hemos logrado la creación de un espacio político para articular una sólida mayoría alternativa al ajuste de este Gobierno.

Unidad Ciudadana: Un espacio político que hace 60 días no teníamos y que hoy, tiene la capacidad de competir contra la marca política más conocida y poderosa de la Argentina.

Segundo, hemos desarrollado una capacidad propia de comunicación. Con un estilo basado en escuchar a los ciudadanos y conversar con ellos.

Nos enfrentábamos a una extraordinaria presión publicitaria y política sobre la agenda pública y publicada sobre la cual el Gobierno tiene casi el control absoluto. Sin embargo, con escasos recursos y una campaña austera –la más austera de todas-, hemos construido una nueva forma de comunicación con capacidad propia para conectar con la ciudadanía. Para nosotros, el trabajo en redes no es extensión publicitaria, al contrario. Es una manera nueva de comunicarnos y hacer política desde la proximidad.

Tercero, hemos roto prejuicios y clichés negativos sobre nuestros líderes y candidatos, y hemos aprendido de nuestros errores. Hay un renovado equipo de voces nuevas y diversas. Hoy me siento comprometida con esta manera de hacer política. Estoy viviendo con pasión esta oportunidad para ser una mejor servidora pública y política.

Cuarto, y este es, sin dudas, el punto más importante: hemos ganado el marco y el contenido del debate electoral.

Nadie lo niega. Hemos recuperado la voz de los ciudadanos en la construcción de la agenda política. Su voz es nuestra voz. Sus problemas son nuestros problemas. Hoy el debate es el económico. El que más importa porque es el que más afecta a la mayoría de los ciudadanos. Hoy todo el mundo habla de cómo frenar y poner un límite al Gobierno de Macri. Y nos alegramos de ello. Hemos recuperado para el debate político los problemas de la vida cotidiana de la ciudadanía: trabajo, comida, tarifas y medicamentos. La dignidad ciudadana, por fin, en el centro del debate.

Finalmente, ahora solo nos queda esperar el escrutinio electoral definitivo. Podrán retrasar la carga de datos, podrán manipular de manera chicanera y tramposa la realidad, podrán alargar este escándalo 20 días más hasta el resultado definitivo, querrán crear una realidad paralela en los medios, buscarán ocultar, maquillar, distraer y confundir. Pero no van a poder. La democracia argentina es más fuerte que su manipulación y su arrogancia. Vamos a desenmascarar este ejercicio obsceno de distorsión, esta patética actuación en el prime time televisivo. Vamos a defender el voto y la democracia. Quieren confundir todo para tapar lo que pasó ayer: dos de cada tres argentinos les han dicho que no a su ajuste y a su plebiscito.

Ciudadanos y ciudadanas, creemos que hemos creado las condiciones para crear una alternativa política al ajuste y por esa responsabilidad hoy estamos acá. Apelamos a todos los ciudadanos y ciudadanas que no están de acuerdo con este ajuste insensible, a unir esfuerzos y voluntades para poner un límite al Gobierno de Macri. Esto es lo que han dicho la mayoría de la ciudadanía a través de su voto y ahora nos toca a todos los dirigentes políticos cumplir ese mandato.

Hoy podemos crecer y salir al encuentro de una mayoría social que espera una mayoría política y electoral que los represente y los defienda. Lo haremos con la mano abierta y con responsabilidad. La ciudadanía ha pedido cambiar el rumbo económico y seremos leales a este mandato democrático”.