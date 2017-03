Presidenta inauguró año escolar en La Araucanía: “96% de matriculados en la región tiene educación gratuita”

– 8 Marzo, 2017

Presidenta Bachelet viajó hasta la comuna de Teodoro Schmidt, Región de la Araucanía, para dar inicio oficial al año escolar en el Complejo Educacional Nueva Alborada.

Hasta la Región de la Araucanía, en el Complejo Educacional Nueva Alborada de la comuna de Teodoro Schmitdt, llegó la Presidenta de la República, Michelle Bachelet, acompañada por la ministra de Educación, Adriana Delpiano, para dar inicio al año escolar 2017.

El lunes 6 de marzo entran a clases cerca de 2.300.000 estudiantes, de 7 mil establecimientos a lo largo del país. A ello se suman los cerca de 830 mil estudiantes, de 2.200 establecimientos que comenzaron las clases entre el 27 de febrero y el 3 de marzo.

En el caso de la Región de la Araucanía, más de 112 mil alumnos de 821 establecimientos educacionales comenzarán sus actividades este 6 de marzo.

Al inicio de sus palabras, la máxima autoridad del país destacó los avances en oportunidades y calidad de la educación pública.

“Eso es lo que esperan los chilenos de su gobierno, que hagamos valer el derecho de una educación de calidad para todos, no sólo a los que pueden pagarlo. Y estamos cumpliendo”, señaló la Jefa de Estado.

Y agregó: “Y los resultados están a la vista, como esta escuela, como la carrera docente, la ley de inclusión, la construcción de más salas cunas, los proyectos de infraestructura para los establecimientos públicos”, afirmó.

La Mandataria explicó que en la Región de la Araucanía ya hay 17 colegios y escuelas que dejaron de cobrar mensualmente a las familias gracias al fin del copago. En total, con la ley de inclusión el 96% de la matrícula escolar de la región tiene educación gratuita.

“Tenemos una reforma educacional en buena marcha y con resultados que se empiezan a notar. Esa es la base del optimismo con el que estamos inaugurando el año escolar 2017”, sostuvo.

Y al finalizar sus palabras, la Presidenta Bachelet reiteró su compromiso con la educación pública de calidad.

“Vamos avanzando a que la educación sea un derecho y no sólo el privilegio de aquellos que lo pueden pagar. Y en eso estamos avanzando, y especialmente queremos seguir fortaleciendo con mucha fuerza la educación pública”, subrayó.

Y agregó: “Porque Cuando todos tienen acceso a oportunidades, crecemos no sólo individualmente, sino también como sociedad y como país”.