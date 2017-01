Pdta. Bachelet recibió informe final de Comisión Asesora Presidencial de La Araucanía

– 23 enero, 2017

“La región de la Araucanía ya no quiere ser motejada como una zona de conflicto permanente entre mapuche y no mapuche, porque eso no es cierto” expresó el Intendente de la Región de la Araucanía, Miguel Hernández. Esto tras la entrega del Informe Final de la Comisión Asesora Presidencial de la Araucanía, la cual está integrada por miembros del pueblo mapuche, autoridades, iglesias y el sector privado.

El informe considera 50 propuestas para llegar a un diálogo pacífico en la zona de la Araucanía, entre los puntos centrales que se discutieron en la comisión están la problemática indígena mapuche, las víctimas producto de la violencia rural, y la situación de rezago económico- social de la Araucanía.

Miguel Hernández, Intendente de la Región de la Araucanía sostuvo que si bien en el informe no se contemplan todas las demandas de la comunidad regional, este es un camino que abre las puertas a las soluciones para el pueblo mapuche.

Respecto a si alguno de los puntos centrales tiene alguna prioridad más que otro, el Intendente, sostuvo que estos deben ser planteados simultáneamente, asimismo agregó la región de la Araucanía ya no quiere ser “motejada” como un zona terrorista y de conflicto.

Respecto al perdón por parte del estado que habrían solicitado, Sol de ReuquePaillalef, miembro de la Comisión Asesora Presidencial, dijo que no es pedir perdón a las víctimas, sino a todo lo que, históricamente, ha enfrentado el pueblo mapuche.

Cabe destacar que la Presidenta dará a conocer, en marzo, cuáles son las acciones que el gobierno va a llevar adelante para dar respuestas a las propuestas planteadas por la comisión, a fin de seguir trabajando para lo que será la Ley Araucanía.

Mandataria: “El diálogo es la mejor herramienta para enfrentar nuestros desafíos y superar tensiones largamente acumuladas”

Tras recibir el Informe Final de la Comisión Asesora Presidencial de La Araucanía , la Jefa de Estado destacó que “aquí hay convergencia y propuestas de consenso. Y ése fue un acuerdo que el propio Consejo tomó. No es el reflejo de la visión de un determinado sector, sino la propuesta en común de personas que trabajan en diversos ámbitos productivos, en las comunidades, de la academia y también de la política”. Durante la ceremonia, también se refirió a los incendios forestales que afectan a siete regiones del país e indicó que “en esta oportunidad también vamos a superar la emergencia. Y lo haremos gracias al valor y el esfuerzo de tantas y tantos compatriotas que no han dudado en acudir con su ayuda” y que “se seguirá trabajando con los recursos que tenemos, más todas las coordinaciones internacionales para tener recursos humanos y materiales”.

Luego reunirse con la Comisión Asesora Presidencial de La Araucanía y de recibir el Informe Final elaborado por el grupo de trabajo conformado por el Obispo de Temuco, Monseñor Héctor Vargas, y 20 representantes del Ejecutivo, la comunidad mapuche, Iglesia y el sector privado, donde se abordan los desafíos de la región a través de propuestas de los distintos sectores involucrados, la Presidenta de la República, Michelle Bachelet, valoró los logros alcanzados en estos seis meses de trabajo: “Aquí hay convergencia y propuestas de consenso. Y ése fue un acuerdo que el propio Consejo tomó. No es el reflejo de la visión de un determinado sector, sino la propuesta en común de personas que trabajan en diversos ámbitos productivos, en las comunidades, de la academia y también de la política. El diálogo es la mejor herramienta para enfrentar nuestros desafíos y superar tensiones largamente acumuladas. Y esta Comisión ha mostrado que en La Araucanía el diálogo es posible”, destacó.

Asimismo, indicó que “el Informe contiene propuestas políticas de fondo, como el reconocimiento constitucional y el establecimiento de una representación política especial indígena, propuestas de política pública y de un conjunto de instrumentos para concretar estas políticas, que se levantan desde el territorio de La Araucanía. También, hay propuestas en materia de seguridad y de apoyo a quienes han sido víctimas de la violencia”.

Respecto a los pasos a seguir, la Mandataria adelantó que “algunas de las propuestas ya están siendo abordadas por el Gobierno, otras serán analizadas en profundidad, porque se trata de sugerencias, que algunas pueden concretarse en el mediano, otras en el largo plazo, otras tienen mayor complejidad. En algunos casos, se trata de proyectos de ley que involucran recursos y, por tanto, tenemos que mirar y ver cuáles son los compromisos y en qué plazo los podemos adoptar”.

La Jefa de Estado recordó que “en la Ley de Presupuesto de este año, dispusimos recursos especiales para impulsar lo que llamamos un Plan Especial para La Araucanía. También, se destinaron recursos para contribuir a la reposición de las actividades económicas que resulten afectadas por eventos de la violencia rural. O sea, hemos definido a la Región de La Araucanía como una prioridad, del punto de vista del presupuesto”.

Finalmente, informó que “nos hemos fijado una especie de hoja de ruta. En el mes de marzo, vamos a hacer un gran acto para informar al país cuáles van a ser las medidas de corto, mediano y de largo plazo que se van a implementar. También, al Ministerio del Interior le vamos a solicitar que, junto a los parlamentarios y también a Monseñor, se pueda seguir trabajando en la elaboración de la Ley Araucanía, que ya anunciara el ministro del Interior, con un plazo ideal que es el 24 de junio, para la fecha del We Tripantu”.

Los temas a considerar contemplan aquellos que permitirán sentar las bases de un desarrollo integral, tomando en consideración las particularidades productivas y culturales del pueblo mapuche; y los que se refieren a la relación entre el Estado y los pueblos originarios.

Situación por incendios forestales

Al término de su intervención, la Presidenta Bachelet señaló que “estamos enfrentando el mayor desastre forestal en nuestra historia, el mayor incendio en una superficie más de 20 veces mayor que la del año pasado, con 44 incendios activos que afectan a siete regiones del país”.

La Gobernante aseguró que “en esta oportunidad también vamos a superar la emergencia. Y lo haremos gracias al valor y el esfuerzo de tantas y tantos compatriotas que no han dudado en acudir con su ayuda. Son miles de Bomberos, miles de Brigadistas de CONAF, miembros de las Fuerzas Armadas, alcaldes, intendentes, autoridades, gente de la empresa privada y voluntarios, que se han puesto de distintas maneras a combatir los incendios. Chile, y yo como Presidenta, le decimos gracias a todos ellos”.

Del mismo modo, reiteró que canceló su participación en la Cumbre CELAC, en República Dominicana, y su visita a Haití, pues “voy a permanecer aquí para poner todos los recursos del Estado en el combate al fuego y estar presente en las zonas de catástrofe, para acelerar las coordinaciones y acompañar también a las personas que están sufriendo los efectos de los incendios”.

La Mandataria llamó “a la población a extremar la prevención de los incendios y las medidas de autocuidado” y recalcó que “se seguirá trabajando con los recursos que tenemos, más todas las coordinaciones internacionales que estamos haciendo para tener esfuerzos tanto recursos humanos y materiales que son útiles”.

Finalmente, subrayó que “nuestra prioridad son las personas, los poblados y hemos logrado, en muchos casos, contener, y para la magnitud del incendio afortunadamente hemos tenido baja proporción de damnificados o de personas afectadas. Pero con todas ellas, se está trabajando también para ir con los apoyos necesarios sociales, de vivienda, de forraje para los animales, entre otros”.

Enlace al Informe Final de la Comisión Asesora Presidencial de la Araucanía.