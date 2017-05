Pdta. Bachelet en gira por Asia participa como invitada especial Foro de Cooperación Internacional de la Franja y la Ruta en China

– 13 Mayo, 2017

Durante su Visita de Estado a China, la Mandataria Michelle Bachelet, junto a su par chino, Xi Jinping, participó de la ceremonia de firma de 10 acuerdos entre ambos países. Antes visitó Indonesia donde también



En este contexto, se firmaron las Actas de la I Reunión de la Comisión Binacional Permanente Chile-China; un Acuerdo de cooperación en temas antárticos; otro de entre InvestChile y el Consejo Chino para la Promoción del Comercio Internacional (CCPIT), firmante Chile; y uno para la creación de un centro conjunto de investigación en tecnologías de información entre la Universidad de Concepción, el Instituto Tecnológico de Harbin y DATANG Telecom.

También, memorándums de entendimiento en Cooperación estratégica entre DIRECON y el China Council for the Promotionon International Trade (CCPIT); entre el Ministerio de Economía y China National Tourism Administration; y uno de Cooperación e Intercambio de información sobre Mercado de capitales entre la Superintendencia de Valores y Seguros de Chile y China Securities Regulator y Commission.

Además de la renovación del Plan Quinquenal de Trabajo 2013/2017 en materia de cooperación agrícola; un Convenio de requisitos sobre el transporte de mercancías de frutas de Chile al mercado de China a través de terceros países vía marítima y aérea; y un Addendum al Protocolo sobre ingreso de paltas al mercado chino.

La Franja y la Ruta: Un programa local, regional y global

No olvidemos que China es actualmente el principal socio de 120 países en el mundo. Esta situación hace que una iniciativa regional se transforme en una global.

En mayo se celebra la primera edición del foro de cooperación internacional sobre la iniciativa de la Franja y la Ruta, uno de los principales proyectos impulsados por el presidente Xi Jinping. ¿Cuáles son los avances que ha logrado esta iniciativa? ¿Cuál es el papel para promover la economía mundial?

La iniciativa, que originariamente la asocio a un objetivo de incrementar la producción y exportación de las regiones al oeste de China, hoy nos incluye a todo el mundo. La globalización de China nos pone frente a un programa global de inserción y desarrollo en el mundo, tanto de China como de sus socios. No olvidemos que China es el principal socio de 120 países en el mundo. Esta situación hace que una iniciativa regional se transforme en una global. Creo que hay un programa doméstico, regional y global.

Esto se puede ajustar a un nuevo escenario de la responsabilidad. Una cuestión es que solo se piense en el bienestar de un país, y otra es que se piense en el bienestar del mundo, porque los intereses están tan diversificados que ya no se puede encerrar uno en un territorio. China está descubriendo de forma activa su nuevo rol. Estoy seguro que China es consciente de esta situación y la responsabilidad tendrá un hueco importante en las dos sesiones.

En estos momentos, problemas como la recuperación económica, el cambio climático y la protección ambiental deben ser afrontados y tratados desde una perspectiva global con la participación de todos los países. En su opinión, ¿Cómo podemos desempeñar mejor nuestro papel, tanto China como Argentina, e intensificar la cooperación en la gobernación mundial?

No hay otro escenario más que la globalización. Recuerdo que cuando a principios de los 90 apareció este término, parecía moderno, pero no es cierto. Se lleva aplicando desde hace años, aunque siempre lo protagonizaban élites. Por ejemplo con la cancillería de Reino Unido configurando las fronteras de países lejanos. Un grupo de diez personas tomaban decisiones globales. China en tiempos antiguos tenía cuestiones globales, Roma lidiaba con asuntos globales…

Lo que existe ahora es una conciencia de esa globalización, que nos permite que con un celular estemos intercomunicados con el mundo de forma instantánea. Por ejemplo, aplicaciones como Wechat hacen que el espacio y el tiempo se reduzcan. Hoy si recibes un mensaje de un amigo y no contestas a los pocos minutos hace que piense que le estás ignorando.

Esta percepción del mundo se percibe porque ahora todos somos actores de la globalización. Ahora, el conflicto entre esa globalización dirigida por élites a la actual, donde hay millones de actores, es un proceso nuevo y fascinantes para todos. Nos plantea los mismos interrogantes. ¿Cómo hacemos que el bienestar sea común y no solo para unos pocos? Creo que esta cuestión es el desafío que afrontamos en este siglo.

A China le toca participar de la globalización en esta nueva etapa. China es el primer caso de la aparición de una superpotencia sin pegar un tiro, sin ocupar un país y sin hacer imperialismo. Es un fenómeno nuevo que no tiene nada que ver con los anteriores imperios. Las anteriores etapas tuvieron elementos malos, como la guerra, pero también florecieron otros avances. El siglo XXI tiene como desafío el progreso y la paz globales. Sería dramático que todo el desarrollo de China de los últimos 30 años se transformara hoy en una amenaza global. Si todo el desarrollo interior y exterior de China se ha basado en la paz, ¿para qué se va a convertir China en una amenaza para el resto de países invadiendo o pegando tiros? Este fenómeno es nuevo. Para aquellos que hablan de la amenaza china, yo me pregunto, ¿dónde está la amenaza? El propio desarrollo del país asiático demuestra que no ha sido, y más importante, no puede ser amenazante.

¿El comercio electrónico está experimentado un enorme desarrollo y está cambiando nuestras vidas, al igual que todo lo relacionado con el mundo digital. ¿Cómo ve usted este creciente actividad? ¿Cómo cree que se conjuga la economía impulsada por internet con la tradicional?

Es la misma dicotomía que la globalización de unos pocos a otra ampliada a miles de habitantes. Las grandes transnacionales estaban históricamente comunicadas con todas sus terminales y se podría decir que estaban globalizadas. El comercio electrónico nace de esta misma globalización, en la que pueden participar también pequeños y medianos comerciantes que antes estaban al margen. Es un capítulo de este mismo fenómeno.

La digitalización va a suponer una gran interacción de sectores como el financiero, turismo o comercial, a escala masiva. La globalización dirigida por élites hay que darla por superada. No podemos plantear que se diriman conflictos de poder entre un grupo en Beijing, otro en Washington y otro en Moscú a costa de la vida de millones de personas, al igual que pasaba en otras etapas como la Primera Guerra Mundial. Estamos en un mundo que nos plantea aprender de las enseñanzas dolorosas del siglo XX, que fue un periodo muy cruel. Creo que todos estos instrumentos están ligados a este tránsito de una historia dolorosa a otra que está compuesta por el progreso, por una mayor igualdad y una mayor cantidad de actores. Por eso podemos hablar de la sociedad de mercado americana, la economía social de mercado de Europa y la economía socialista de mercado de China, donde los mercados representan a miles de millones de actores. Se lo comentaba a un grupo de estudiantes de la Universidad de Peking hace unos días: la próxima década nos pone a todos en el mismo barco, mayores y jóvenes, porque nos enfrentamos a desafíos donde somos pares. Los veteranos como yo podemos aportar lo que no hay que hacer, pero lo que se debe poner en marcha es una cuestión que atañe a todos.

¿Qué esperar del Foro de la Franja y la Ruta?

El Foro de la Franja y la Ruta para la Cooperación Internacional previsto para mediados de mayo es una encuentro internacional de perfil alto sobre la Iniciativa de la Franja y la Ruta, un plan de comercio e infraestructuras propuesto por China para conectar Asia con Europa y África.

China empleará el foro para construir una plataforma de cooperación internacional más abierta y eficiente y una red asociativa más estrecha y fuerte, así como para impulsar una sistema de gobernanza internacional más justo, razonable y equilibrado.

Esto es lo que debe usted saber sobre la iniciativa y el próximo foro.

— NUEVA VISIÓN

El Foro de la Franja y la Ruta para la Cooperación Internacional, cuyo tema será “el refuerzo de la cooperación internacional y la construcción conjunta de la ‘Franja y la Ruta’ para el desarrollo en beneficio mutuo”, se celebrará el 14 y el 15 de mayo en Beijing. El presidente Xi Jinping asistirá a la ceremonia de inauguración y será anfitrión de una mesa redonda de líderes.

El foro ha sido diseñado para suscitar un mayor consenso, identificar en qué sentidos puede avanzar la cooperación, impulsar la implantación de proyectos y mejorar los sistemas de apoyo.

— LEGADO HISTÓRICO

La Franja y la Ruta está integrada por la terrestre Franja Económica de la Ruta de la Seda y la Ruta de la Seda Marítima del siglo XXI, que fueron planteadas por primera vez por el presidente Xi en septiembre y octubre de 2013 en sus vistas sucesivas a Kazajistán e Indonesia.

Partiendo del espíritu de la antigua Ruta de la Seda (la paz y la cooperación, la apertura y la inclusión, el mutuo aprendizaje y los mutuos beneficios) que todavía hoy perdura, la iniciativa busca establecer una red trasnacional que conecte Asia con Europa y África con el objetivo de promover el desarrollo común de todas las partes implicadas.

— RECONOCIMIENTO INTERNACIONAL

Más de 100 países y organizaciones internacionales se han unido ya a la iniciativa y 40 de ellos han firmado acuerdos de cooperación con China.

La Asamblea General de la ONU, el Consejo de Seguridad y el Foro de Cooperación Económica Asia Pacífico (APEC) han mencionado o aludido a la cooperación de la Franja y la Ruta en sus resoluciones y documentos.

— CONEXIÓN DE INFRAESTRUCTURAS

Durante los últimos tres años se han producido importantes logros en una serie de grandes proyectos de transporte, energía y comunicaciones, entre ellos el puente Padma de Bangladés, adaptado al tráfico rodado y al ferrocarril, el Corredor Económico China-Pakistán y los trenes rápidos chinos a Europa.

— COMERCIO SIN CORTAPISAS

El comercio entre China y los países a lo largo de la Franja y la Ruta fue en 2016 de 6,3 billones de yuanes (unos 913.000 millones de dólares), más de un cuarto del valor comercial total de China.

Las empresas chinas han invertido más de 50.000 millones de dólares en países que atraviesa la Franja y la Ruta y ayudada a construir 56 zonas de cooperación económica y comercial en 20 de ellos, lo que ha generado casi 1.100 millones de dólares en ingresos por impuestos y 180.000 empleos locales.

— INTEGRACIÓN FINANCIERA

China aportó 40.000 millones de dólares al Fondo de la Ruta de la Seda y creó en 2015 el Banco Asiático de Inversión en Infraestructuras para dotar de apoyo financiero a la mejora de infraestructuras en Asia.

Hasta la fecha, el Banco suma ya 70 miembros y ha financiado proyectos por un valor total superior a los 2.000 millones de dólares.

— CORREDORES ECONÓMICOS

China también está impulsando seis corredores ecónomicos en el marco de la Iniciativa de la Franja y la Ruya: el Nuevo Puente Continental Euroasiático; el corredor China-Mongolia-Rusia; el corredor China-Asia Central-Asia Occidental; el corredor China-Península Indochina; el corredor China-Pakistán y el corredor Bangladés-China-India-Myanmar.

En conjunto, los seis corredores conforman una red de comercio y transporte a través de Eurasia que sienta unos sólidos cimientos para los planes de desarrollo regionales y transregionales.

— VÍNCULOS ENTRE GENTES

Mientras que la “conexión dura” de líneas férreas y puertos acerca a los países al facilitar los viajes y la logística, las “conexiones suaves”, acercarán a sus pueblos.

El 22 de junio de 2016, durante un discurso en la Cámara Legislativa de la Asamblea Suprema Uzbeca en Taskent, Xi llamó a construir una Ruta de la Seda ecológica, saludable, inteligente y pacífica, mostrando así el camino para el futuro de la iniciativa.

— GLOBALIZACIÓN

El foro adquiere una importancia especialmente oportuna dado el auge del sentimiento antiglobalización.

En un momento en que ciertas potencias occidentales se refugian en el proteccionismo y el aislamiento, China promueve la globalización de la economía con un espíritu de apertura e inclusión. China mantendrá su apuesta por la apertura y la globalización de forma inquebrantable aplicando la sabiduría china.

— AMPLIA PARTICIPACIÓN

Más de 1.200 personas asistirán al foro, incluyendo a funcionarios, académicos, empresarios, representantes de instituciones financieras y medios de comunicación de 110 naciones, así como representantes de más de 60 organizaciones internacionales.

Entre ellos estarán jefes de Estado y gobierno de al menos 28 países, así como el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, el presidente del Banco Mundial, Jim Yong Kim, y la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde.

RESULTADOS CONCRETOS

Se espera que el foro arroje resultados en un rango de cuestiones que van de la formación de consensos a las medidas específicas de implantación. China espera suscribir documentos de cooperación con cerca de 20 países y 20 organizaciones internacionales asistentes.

China también trabajará con los países por los que discurren las rutas en unos 20 planes de acción sobre infraestructuras, energía y recursos, capacidad de producción, comercio e inversión.

La cumbre de líderes, en formato de mesa redonda, se celebrará el 15 de mayo y se saldará con un documento que definirá objetivos y principios y detallará medidas de cooperación.

Durante el foro, todas las partes señalarán los principales proyectos de cooperación y establecerán grupos de trabajo y un centro de cooperación sobre inversiones. También firmarán acuerdos financieros para apoyar sus proyectos de cooperación.

China trabajará con todas las partes en medidas como un mecanismo de cooperación financiera mejorado, una plataforma para la cooperación científica y tecnológica y la protección medioamblental y la mejora de los programas de intercambio y formación de talentos.

Via agencia Xinhuanet / Telesur

Carlos Ugas Lisboa / Envíado Especial