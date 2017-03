PC de Chile y proceso de fichaje y refichaje: legal ya en 8 regiones y más de 30 mil fichas entregadas

– 22 Marzo, 2017

El Servicio Electoral acaba de entregar el tercer balance estadístico del estado de situación del proceso de re – legalización de los partidos y la situación de nuestro Partido es la siguiente:

– Afiliaciones aceptadas: 18.944

– Afiliaciones en proceso de revisión: 6.613

– Total de afiliaciones entregadas al Servel por el Partido: 30.293

– Afiliaciones en procesamiento del Equipo Central: 4.000, de distintas regiones.

– No conocemos, por ahora, la tasa de rechazo que tenemos. En los próximos días se nos entregara esa información detalladamente.

Con lo ya aceptado por Servel tenemos 8 regiones legalizadas: Tarapacá, Antofagasta, Atacama, Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana, L. B. O’Higgins y Maule. Estos resultados nos otorgan ya el carácter de Partido Nacional.

Es altamente probable que en el balance de la próxima semana se sumen otras regiones que alcancen el primer objetivo de legalizarse. En las regiones extremas el Partido y la Jota han intensificado su trabajo y están cada día mas cerca de alcanzar la primera meta.

No cabe duda que lo ya alcanzado, a 24 días de terminar el plazo legal, es un gran logro del Partido y la Jota, que nos interpela a continuar en esta senda de trabajo para que el Partido salga muy fortalecido de esta jornada y sea cada vez mas incidente en la vida política nacional y en los procesos electorales del presente año.

Para este fin de semana orientamos al Partido y la Jota a planificar sus esfuerzos de fichaje el día sábado 25 para el domingo 26 sumarnos a las marchas que se realizaran en todo el país por: NO + AFP.

Reiteramos al Partido y a la Juventud la convocatoria a planificar desde ya la gran Jornada Nacional de Afiliación que realizaremos el sábado 1 y domingo 2 de Abril, las que dedicaremos como homenaje a nuestros compañeros Guerrero, Parada y Nattino, asesinados cruelmente por la dictadura.

Recordamos que los balances, con entrega física de las fichas, son los días viernes 24 y el miércoles 29 de Marzo para concluir con el balance final el viernes 7 de Abril, y solicitamos completar con la máxima cantidad de datos las fichas. Todos deben colocar la región y la fecha, a lo menos, pues son datos conocidos y entregados por los propios afiliados.

Compañeros y compañeras, instamos al Partido y la Jota a perseverar en el esfuerzo que estamos realizando para que no quede ningún chileno/na que quiera unirse a nuestro proyecto político sin firmar su adhesión. Sin duda este es un gran momento de los y las comunistas.

VAMOS POR MÁS! MIL VECES VENCEREMOS!

COMITÉ CENTRAL

PARTIDO COMUNISTA DE CHILE JUVENTUDES COMUNISTAS DE CHILE

Santiago, 22 de Marzo de 2017.