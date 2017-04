PC Chile termina proceso de legalización entregando más de 9 mil nuevas afiliaciones superando en total las 67 mil

– 15 Abril, 2017

El proceso de legalización de los partidos llega a su fin y el Partido Comunista de Chile entregó más de 9.000 afiliaciones nuevas en el último día de esta normativa, que llamó a todos las colectividades a desplegarse en las calles del país e invitar al pueblo a firmar por ellos.

El PC ha sido el que desde marzo ha liderado, por lejos, la mayor cantidad de afiliaciones entregadas. Es más, el partido dirigido por el diputado Guillermo Teillier ya se había legalizado en todas las regiones el pasado 23 de marzo. Por eso, hoy la colectividad se reunió en las afueras del Museo de Bellas Artes para luego proceder en una masiva marcha hasta las dependencias del Servicio Electoral (SERVEL).

Ya en las oficinas, se hizo entrega de las casi 10.000 fichas. En el mismo lugar, Teillier señaló que “ha sido una jornada llena de entusiasmo, porque nos ha ido muy bien con las personas. Es así como hoy día llegamos a entregar 9.912 afiliaciones nuevas, de las cuales 1.812 son adherentes de menores de 18 años. Hay más de 500 inmigrantes también dentro de la cifra. Al total del día de hoy, el Partido Comunista de Chile ha entregado 67.379 fichas”.

“Esta jornada de afiliación la hemos hecho en homenaje a Gladys Marín, recordando su discurso recién terminada la clandestinidad y la ilegalidad a la que nos sometió la dictadura, ella hizo un llamado a Chile a legalizar al partido. Llegamos a esta etapa, apelando a esa fuerza y asumimos la tarea y la hemos cumplido con creces”, señaló el diputado Teillier.

Cabe destacar que el Partido Comunista ha sido el único hasta ahora que ha incrementado su cantidad de militantes en comparación al padrón del año pasado.

LO QUE VIENE

En las afueras de las dependencias del Servel, se mantenían los cerca de 200 asistentes a la marcha. Ahí Guillermo Teillier esbozó los desafíos que se vienen en este año electoral.

“Hoy día, aquellos que no quieren ver organizaciones sindicales, que no quieren ver movimiento social, que no quieren ver al pueblo en la calle reivindicando sus luchas y aspiraciones, les decimos no. El Partido Comunista de Chile es capaz de llegar al gobierno pero nunca jamás va a olvidar las luchas de aquellos con quienes se ha comprometido. Este es el Partido Comunista de Chile”, señaló el presidente del PC.

“El próximo 23 de abril los llamo a llenar el Teatro Caupolicán, ahí plantearemos al pueblo de Chile cuáles son nuestros objetivos programáticos y decirle a la candidata o candidato presidencial que apoyemos esto es lo que pensamos nuestros candidatos. La unidad de la Nueva Mayoría es fundamental para seguir adelante. Ningún partido sobra”, esto en referencia al gran evento del próximo fin de semana donde el Partido Comunista dará cuenta de sus resoluciones luego del pleno del Comité Central de los días 21 y 22 del presente mes, en las que se incluirán los candidatos a Consejeros Regionales, Congreso y la definición presidencial.