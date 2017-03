Pablo Badenier deja Ministerio del Medio Ambiente para sumarse a campaña de Carolina Goic y asume en su reemplazo actual Subsecretario de la cartera

– 21 Marzo, 2017

La presidenta Michelle Bachelet anunció en la mañana de este lunes el cambio del ministro de Medio Ambiente, Pablo Badenier, asumiendo en su reemplazo el actual subsecretario, Marcelo Mena.

Consultada la mandataria de si este cambio tenía alguna relación con el tema del proyecto minero Dominga y cuestionamientos al rechazo que tuvo en la Comisión de Evaluación Ambiental, la presidenta sostuvo que está vinculado a tareas que asumirá Badenier en la campaña de Carolina Goic como candidata presidencial. En su reempalzo asumirá el actual Subsecretario de la cartera, Marcelo Mena.

Marcelo Mena Carrasco es Ingeniero Civil Bioquímico de la Universidad Católica de Valparaíso, MS y PhD en Ingeniería Ambiental de la Universidad de Iowa y Postdoctorado del MIT Joint Program on the Science and Policy of Global Change.

Fue director del Centro de Sustentabilidad de la Universidad Andrés Bello al momento de su designación como subsecretario

También fue consultor experto en energía y cambio climático de la Fundación Chile e integró la Oficina de Sustentabilidad de la Universidad de Iowa.

La Presidenta Bachelet afirmó que “hemos avanzado con decisión en equilibrar el desarrollo con el cuidado de nuestro medio ambiente. El nuevo ministro tendrá la misión de consolidar los pasos positivos que estamos dando en esta dirección”.

Asimismo, anunció que en reemplazo de Marcelo Mena, asumirá como subsecretario de la cartera Cristián Gutiérrez, quien hasta la fecha se desempeñaba como Jefe de Gabinete del ministro Pablo Badenier.

En otro ámbito, la presidenta fue consultada respecto a la compra que realizó su hija de un terreno en la comuna de La Higuera –donde se localiza el proyecto minero Dominga- destacando la mandataria que su hija menor, Sofía Henríquez no tuvo relación con esa compra y que fue ella quien quiso regalarle el terreno para uso recreacional, manifestando su sorpresa del afán de ver delitos o pecados en hechos normales.

A su vez, Michelle Bachelet expresó que es evidente que el tema ha sido utilizado con fines políticos para empatar situaciones como la del presidente Piñera con Bancard y el mismo Proyecto Minero Dominga.

Finalmente, la Presidenta Michelle Bachelet hizo un llamado a que en este año electoral se levante la mirada y no se caiga en mezquindades y ver delitos donde no los hay.

A su vez, se refirió a la situación de ciudadanos bolivianos que fueron sorprendidos robando un camión en territorio chileno, entre los cuales habría dos militares bolivianos y funcionarios de la aduana del vecino país, lo que configuraría los delitos de ingreso ilegal al territorio y además robo.