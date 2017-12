Moción Parlamentaria de Diputado Teillier busca Eliminar artículo que discrimina a la mujer

Si una mujer quiere casarse luego de un divorcio, debe esperar 9 meses para poder hacerlo. Si está embarazada, hasta que dé a luz. Frente a esta injusta situación, parlamentarios, organizaciones de género y el candidato presidencial Alejandro Guillier intentan derogar definitivamente el artículo de nuestra ley que somete a la mujer a esta norma.

Es el artículo 128 del Código Civil, norma que tiene 162 años y que fue creada para esclarecer la presunción de paternidad. Hace unos días, el diputado Guillermo Teillier y la diputada Karol Cariola, presentaron una moción parlamentaria para que finalmente se pueda avanzar en lo que han declarado es una norma arcaica y restrictiva dejando a la mujer en desigualdad de condiciones frente al hombre, ya que éste puede contraer inmediatamente un nuevo matrimonio.

En primera instancia, el diputado Teillier comentó que con esta moción buscan reparar esta injusticia hacia los derechos de la mujer.

Esta modificación al Código Civil también hizo eco en el candidato a la presidencia de la centro izquierda Alejandro Guillier. Su programa de género contempla dentro de sus nueve puntos principales, la eliminación del artículo 128. Bárbara Sepúlveda del equipo de mujeres por Guillier expresó que la norma está obsoleta y opera con discriminación hacia la mujer.

Este artículo que data del año 1885, expresa que las mujeres no pueden contraer un nuevo matrimonio hasta pasado los 9 meses de separada y en el caso de estar embarazada, debe esperar al nacimiento.

Sepúlveda, quien además fue directora ejecutiva del Observatorio Contra el Acoso Callejero, comentó que los nueve principales compromisos de género del candidato apuntan a modificar las normas que están discriminando a las mujeres, y a la pronta revisión de la legislación.

Para que la moción ingresara a la Cámara de Diputados, hubo un trabajo con la sociedad civil, específicamente de la organización “Acción Mujer y Madre” preocupada de prestar ayuda y representación jurídica a las mujeres que tienen litigios en Familia, causas de Violencia Intrafamiliar y femicidios. La presidenta de esta ONG, Virginia Palma, expresó que este proyecto ingresado al Congreso es todo lo que esperaban y explica cómo se entiende la existencia del mismo.

Efectivamente, la legislación que data de 1885 se creó para resguardar la filiación o vínculo de los hijos que puedan nacer entre matrimonios. En esta moción parlamentaria, no sólo se pretende derogar el 128, sino que se propone dar solución con un artículo nuevo (184 bis) donde no limita a la mujer a no casarse y soluciona la filiación.

Es así como la presidenta de la ONG, cree que en nuestra legislación hay mucho por avanzar porque en ella existe desigualdad de género y se restringen los derechos y tomas de decisiones de las mujeres.

Finalmente, se espera que esta moción se discuta en el parlamento, ya que según los diputados que encabezan la solicitud, es una acción de fácil resolutividad por sólo ser un artículo de la ley a cambiar.