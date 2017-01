Ministro del Interior y Seguridad Pública, Mario Fernández tras reunión del Comité Operativo de Emergencia

– 22 enero, 2017

22 de enero de 2017

“He tomado conocimiento de la oferta que ha hecho el diputado Coloma respecto a la interpelación que está programada para mañana en la Cámara de Diputados, en la tarde. Yo he tomado conocimiento de esto muy positivamente y creo que el ofrecimiento del diputado Coloma se enmarca del espíritu que debe reinar en estos momentos, en todos los chilenos, respecto de la tragedia, de la emergencia que estamos viviendo en varias regiones del país.

Desde luego que yo estoy preparado para la interpelación, sin embargo, no puedo ocultar que el hecho que mañana en la tarde deba desplazarme a Valparaíso, y además, los propios parlamentarios que representan a las regiones que están afectadas, también deban hacerlo, creo que contribuye a que establezcamos las prioridades como son y verdaderamente en este minuto -especialmente para los que tienen responsabilidad pública- deben congregar la mayor atención.

Por lo tanto yo valoro la oferta que ha hecho el diputado Coloma y sería bueno quiero fuera respondida también por los miembros de la Cámara para postergarla por algunos días. Yo reitero que me encuentro, desde luego, preparado para la interpelación, pero creo que la prioridad de afrontar los incendios es clara.”

Ministro, ¿qué día tendría usted disponibilidad para ir? Además se cruza con el viaje de la Presidenta a República Dominicana, entonces ahí usted es vicepresidente no va a poder…

Sí pero ahí hay una serie de aspectos formales, pero desde luego, quiero reiterar lo siguiente: yo estoy preparado para la interpelación y, segundo lugar, la Cámara deberá resolver esto de acuerdo a su reglamento y a las normas constitucionales, pero cuando hay buena voluntad, todo se logra.

Yo creo que la interpelación es necesaria también, porque da oportunidad para que un ministro de Estado se refiera a los problemas que aquejan a La Araucanía y las preocupaciones que estimularon a los diputados que solicitaron esta interpelación, o sea, tiene valor y yo desde luego estoy interesado en acudir a esta interpelación. Pero eso queda sujeto a que podamos ver con la mejor voluntad en qué momento puede fijar -por lo demás es un trámite previsto en la Constitución- y en el momento que se programe tenga lugar.

Ministro, pero entonces eventualmente podría ser este día viernes entendiendo de las fechas habían cambiado. Se lo pregunto porque a los diputados les interesa dejarlo resuelto esta misma semana…

Sí, pero reitero, la Cámara podrá adecuarse y yo estoy disponible para cualquier momento la verdad. Entonces por lo tanto no es un problema mío.

La Cámara deberá programarlo y en el momento que lo programé, yo acudo. Pero desde luego que quiero reiterar, valoro mucho el que los parlamentarios, y el diputado Coloma ha sido muy claro en ese sentido, que establezcan una prioridad.

En este minuto nos preocupan los incendios que están asolando a lo menos a 6 regiones del país y que también tienen a sus representantes en la Cámara y que también deben preocuparse de esto, y por lo tanto creo que esa es la prioridad, vamos a ver cómo transcurre esa emergencia, y como digo yo estoy en cualquier momento preparado para asistir a la interpelación.

Ministro, pasando a otro tema, salió ayer una investigación periodística de Ciper Chile en donde se habla que el subsecretario de Pesca habría renunciado por 34 boletas emitidas por su esposa a Asipes y también algunos correos electrónicos. ¿Esa información de renuncia es efectiva?

Bueno, yo no quiero entregar una opinión muy definitiva sobre este particular. Lo que sí puedo señalar es que el Gobierno está reaccionando prontamente ante esta situación y además afrontando las fuentes de la información y sus consecuencias en torno no sólo a una información periodística -que tiene valor desde luego y por la seriedad del medio que la emite- pero estamos preocupados de eso y rápidamente habrá una decisión.

¿Pero ya se materializó la renuncia?

No, yo no quiero adelantar nada de eso.

¿Visitará la zona afectada ministro?

Sí, yo quiero señalar lo siguiente respecto de algunas críticas que hay sobre la presencia del Gobierno en la zona. Hoy el ministro de Defensa recorrió la zona con el comandante en jefe del Ejército; hoy también el subsecretario de Obras Públicas va a presidir, o a participar del COE Regional de la séptima región, en la tarde a las 7. A la misma hora el subsecretario del Interior estará en la sexta región, en algún lugar de la región donde este COE va a tener lugar, todavía no se define, y desde luego yo -como todos los días- presido el COE nacional o sea el Comité Operativo de Emergencia que se reúne en la Onemi nuevamente hoy día a las 7.

Este Comité Operativo de Emergencia tiene la siguiente función, nosotros por teleconferencia tenemos todas las regiones, los COEs de todas las regiones amagadas en pantalla, simultáneamente, y se produce una reunión con todos ellos esto a las 7 de la tarde todos los días. Qué se produce ahí, no sólo se dan informaciones, sino también se hacen los requerimientos.

Yo pongo un ejemplo, de alguna región se han enviado aeronaves o maquinarias para las regiones que estaban hace 3 días muy afectadas, sin embargo, surge un brote como ocurrió en Bulnes por ejemplo el día de ayer, en la provincia de Ñuble ocurrió esto, y por lo tanto, hay que abordar un nuevo foco en otro lado.

Entonces por lo tanto en este COE nacional con los COEs regionales se coordinan también los movimientos de recursos -que son limitados desde luego- y por lo tanto este tipo de reuniones que se hacen en la tarde no sólo tienen un carácter informativo, sino también operativo como su nombre lo indica.

Entonces por lo tanto, los ministros están desplegados -los ministros concernidos- y desde luego que… nosotros tenemos un consejo de gabinete mañana a las 7:30 de la mañana, todos los ministros han sido convocados por la Presidenta de la República, y desde luego durante el día nos vamos a desplegar.

Ahora, si no hay interpelación mañana, obviamente que yo dispongo del día para desplegarme para visitar los lugares más afectados, en la medida en que se puedan realizar todas estas visitas durante el día. Por lo tanto desde ese punto de vista la no interpelación permite que yo mismo me pueda desplegar a esos lugares.

¿La Presidenta no va a visitar la zona?

No, yo no puedo afirmar eso ni desmentirlo, digamos. También nosotros tenemos que pensar lo siguiente, los despliegues de autoridades también significan empleo de recursos. Cada helicóptero es importante hoy día para el combate del incendio, entonces por lo tanto, cada helicóptero que se emplee en una visita, claro tiene alguna importancia, pero mucho más importante es que ese helicóptero participe de la emergencia. Entonces tampoco es un asunto de ir simplemente a las regiones porque eso también significa empleo de recursos y de recursos no sólo materiales, sino que humanos, entonces mejor que cada uno cumpla su función. Yo estoy acá presidiendo el COE todas las tardes, viendo toda la coordinación de las distintas regiones, de los distintos recursos. Pero reitero el hecho de que mañana eventualmente no se realice la interpelación desde luego ayuda a que yo mismo me pueda movilizar a los lugares afectados.

Ministro yendo a las críticas que han hecho algunas autoridades del gobierno de Sebastián Piñera, decían que había varios aviones que se podían haber comprado y que no se hizo… proyectos del gobierno que se quedaron paralizados en el Congreso, que en el Senado no avanzaron. ¿Cuál es la respuesta a ese tipo de tema?

La respuesta es muy clara, anoche después del COE nacional el subsecretario Aleuy fue muy enfático para afrontar este tipo de críticas, dio datos que son indudables digamos con las cifras exactas y por lo tanto no voy a ahondar más en esta polémica. No es el momento de criticar ni tampoco es el momento de diferencias mediáticas acerca de responsabilidades. Es el momento de enfrentar la crisis. Por eso de nuevo, yo hago un contraste con la opinión constructiva que ha tenido el diputado Coloma esta mañana para fijar cuáles son las prioridades y por lo tanto determinar que es posible que no se haga la interpelación.

Cuándo viene a asumir esas responsabilidades, si la catástrofe ya está desatada, son miles de hectáreas las que se han quemado…

¿Se está refiriendo a mí?

Claro

Yo he asumido las responsabilidades desde el primer minuto y no sólo las responsabilidades, estamos trabajando desde el primer minuto en combatir el incendio, no veo qué tiene que ver esto con lo que estamos hablando en este minuto.

Proceso de autocrítica… porque por ejemplo Isabel Allende estuvo en la mañana conversando respecto el tema y ella dijo que asumía que como Gobierno, como Estado, se había estado poco preparado…

Ya pero eso no tiene que ver con este gobierno, tiene que ver con nuestro Estado. Y desde luego que cualquier Estado no está preparado para catástrofe completamente fuera de todos los rangos normales como hemos afrontado hasta este minuto. Yo quiero reiterar una vez más para que se vea la dimensión de esto. El año pasado a esta altura, llevábamos durante un año, ocho mil hectáreas quemadas por incendio. Hoy día llevamos casi 150 mil, 142 mil hectáreas, todos los días aumenta la cifra. Entonces por lo tanto las condiciones climatológicas no tienen parangón en toda la historia de Chile, entonces claro, hay situaciones respecto de las cuales no estamos preparados, ningún país está preparado para cosas desconocidas pero desde luego, vuelvo a las cifras que entregó el subsecretario Aleuy anoche, hay que verlas solamente para darse cuenta de que este gobierno, en estos años, ha invertido mucho más que todos los anteriores para estas materias. Hoy día hay 52 medios aéreos que están trabajando. Ahora claro, en materia de iniciativas no hay límite alguno, porque hemos escuchado todo tipo de teorías de los aviones que se pueden usar. No cualquier avión, yo lo expliqué ayer en este mismo lugar, no cualquier avión se puede usar en el combate de incendios forestales, con las características topográficas que tiene nuestro país. No cualquier helicóptero…

Uso político entonces…

Eso el país lo tiene que juzgar. Pero no vamos a gastar ni un minuto más en las polémicas. En polémica de tipo electoral. No vamos a gastar ni un minuto más en eso. Todo nuestro esfuerzo debe ser empleado en combatir la emergencia. Y de nuevo reitero, hago un contraste con el valor que tiene las opiniones respecto de este punto que ha declarado hoy día el diputado Coloma en orden a afirmar que es prioritario el combate al incendio más que la interpelación. Más allá de las críticas que todos tienen derecho a emitir.

Se critica mucho la velocidad con la que se actuó, de dónde viene esa demora…

No sé, yo no he participado de las críticas, así que no me pregunte a mí, hay que preguntarle a los que critican, a ellos hay que preguntarle por qué critican.

Y respecto a la ayuda internacional. Hoy la ONEMI dijo que iban a dar cerca de siete días y que pidieron ayuda el martes pasado. ¿Es oficial eso?

Sí, lo que ocurre es que la ayuda que se ha solicitado tiene que ver con medios aéreos y desde luego que en el hemisferio norte, desde luego en Canadá, que es un país desarrollado y con un millón de bosques, hay medios. Pero en el hemisferio norte estamos en el medio del invierno y por lo tanto, muchos de esos medios están guardados, no están en operación. Entonces no es tan fácil que de un día para otro puedan esos medios ser movilizados a la otra mitad del continente. Sin perjuicio de la velocidad, se han hecho estas peticiones teniendo presente que en la medida que vayan llegando estos medios puedan cooperar para combatir incendios, teniendo presente que estamos en medio del verano, por lo tanto no podemos descartar que se puedan producir nuevas emergencias durante febrero, entonces si tenemos más medios que vayan llegando estos días estaremos en condiciones para afrontarlos.

Ministro para redondear, usted como ministro del Interior no detecta que haya habido algún retraso respecto de la petición de ayuda de la ONEMI, ni atendiendo a las críticas, no hubo ningún retraso y algo que se pudo haber hecho antes…

Este gobierno ha invertido más que ningún otro en medios para afrontar este tipo de catástrofe. Segundo, la reacción que ha tenido el gobierno ha sido proporcional a la evolución que han tenido los incendios, por ejemplo, zona de catástrofe, fueron ayer en la noche extendidas a dos comunas de la séptima región, Hualañé y Licantén y a una comuna de la octava región, Bulnes, en la provincia de Ñuble, eso fue decidido anoche, ayer en la tarde, a raíz que en esos lugares la situación ameritaba este tipo de decisión. Entonces las decisiones van siendo tomadas proporcionalmente a la emergencia que se está viviendo.