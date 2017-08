Ministro Barraza: “El propósito es sentar bases para nuevo sistema de pensiones que sea un sistema de seguridad social”

– 19 Agosto, 2017

En el marco de los proyectos de ley que reforman el sistema de pensiones, el Ministro de Desarrollo Social, Marcos Barraza, visitó Radio Nuevo Mundo y en el programa “Todo por la Tarde” dialogó con el Periodista Richard Sandoval y se refirió a los propósitos y beneficios que se abarcan con esta iniciativa del gobierno de la presidenta Michelle Bachelet.

En primera instancia, el Secretario de Estado precisó que los tres proyectos ingresados buscan sentar las bases para un nuevo sistema de pensiones, buscando dotar a chile de un sistema de seguridad social, y no de una industria de pensiones, como lo visto en la actualidad con las AFPs.

Asimismo, Marcos Barraza indicó que la esencia de un sistema de pensiones con orientación hacia la seguridad es contrario a lo que se ve en la actualidad, lo que se refleja en las bajas pensiones y las tazas de reemplazo, ante esto los proyectos ingresados por el ejecutivo que buscan generar impacto en el corto, mediano y largo plazo, incluyendo la solidaridad desde algunos sectores de los cotizantes, lo que incrementaría inmediatamente en 20% las pensiones, y con la aplicación de esta reforma aumentaría al 50%, en un plazo aproximado de 6 años, evitando que el mercado del trabajo se vea afectado por estos cambios.

Sobre el pilar de ahorro colectivo, que no sería administrado por las AFP, el ministro de desarrollo social ratificó que con esto responde a la necesidad del Estado de hacerse cargo de un problema, por lo que el ente administrador no tendría orientación al lucro, respondiendo a la esencia del proyecto en cuanto a no generar utilidades.

Finalmente, Marcos Barraza señaló que los países con buenas pensiones, se basan en su mayoría en modelo mixto, sin dejar a las personas a merced de su circunstancia, dependiendo de si mista y sin este pilar solidario.