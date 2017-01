Ministerio de Vivienda inició catastro para ayudar a familias damnificadas tras incendio en Valparaíso

– 4 enero, 2017

En el marco del incendio que afecta a Valparaíso, la ministra de Vivienda y Urbanismo, Paulina Saball anunció que sobre la base de la información recopilada en FIDE – ficha que recaba la información de las familias damnificadas – el ministerio abordará y diseñará las mejores estrategias para enfrentar la situación de quienes perdieron sus casas.

Consultada por el plan de acción para evitar que los afectados retornen a zonas de riesgo, la secretaria de Estado fue enfática en aclarar que justamente para proteger la vida de las familias, no van a permitir la aplicación de ningún subsidio del Estado en dichos sectores.

Considerando las redes de conexión de estas familias en zonas de riesgo, Paulina Saball dijo que las personas buscan quedarse en los lugares iniciales, y por ende, es necesario entablar un diálogo en torno a los riesgos no mitigables de ciertas áreas.

Finalmente, la ministra de vivienda y urbanismo valoró que no existan víctimas fatales y que el área afectada sea bastante menor que el incendio anterior, lo cual no implica que no se tenga el mismo énfasis y la misma preocupación. Concluyó.