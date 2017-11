Margarita Pastene nueva Pdta. Colegio de Periodistas: “Piñera coarta libertad de información y atenta contra libertad de expresión”

La presidenta electa del Colegio de Periodistas, Margarita Pastene, afirmó que Sebastián Piñera jugó un triste papel en el programa de televisión “Tolerancia 0” al no querer enfrentar ante el país los negocios que ha hecho para evadir impuestos.

Esto luego de que el candidato presidencial de Chile Vamos fuera interpelado por los periodistas del programa respecto a la compra de una “empresa zombie”, la cual registraba una pérdida de 44 millones de pesos y fue utilizada para hacer desaparecer 30 mil millones de pesos en utilidades, lo que además privó al Estado de recibir cerca de 2 mil 500 millones de pesos en impuestos.

Margarita Pastene celebró que haya quedado de manifiesto ante el país la excelencia periodística de Mónica Rincón y Daniel Matamala, en el manejo de datos concretos e información para dar a conocer a la ciudadanía la evasión tributaria del candidato de la derecha, en contraste con la debilidad del empresario Sebastián Piñera.

En ese contexto, la presidenta electa del Colegio de Periodistas concluyó que Chile debe evitar que Sebastián Piñera llegue a La Moneda, considerando que la única manera de terminar con las desigualdades sociales es mediante la recaudación de impuestos obtenidos a partir del sector más rico de la población, para disminuir la desigualdad social.

Finalmente, Margarita Pastene aclaró que si Sebastián Piñera llega al poder, va a intensificar la educación de mercado, a costa del endeudamiento de las familias chilenas, a propósito de cómo el grupo Laureate afirmó que sería un bien negocio que el ex mandatario fuese nuevamente electo.

El rechazo a Piñera de los sindicatos de CHV y CNN

Los sindicatos 1 y 2 de CHV y CNN Chile salieron a respaldar al programa Tolerancia Cero y a sus panelistas, luego de las críticas de Chile Vamos contra el programa tras la entrevista a Sebastián Piñera emitida el pasado domingo, .

Durante el espacio, la periodista Mónica Rincón le recordó a Piñera la compra que hizo en 1992 de la Compañía de Industrias y Desarrollo, consignándole que “era un nombre y un Rut porque tenía cero activos fijos, cero activos circulantes. No tenía lugar físico, no tenía empleados, no tenía nada”

“Para lo único que le puede haber servido esta empresa es para que estas pérdidas $44 mil millones-, que no eran pérdidas reales, le hayan ayudado a pagar menos impuestos”, remató.

Posterior a la emisión, el vocero de Chile Vamos y secretario general de la UDI, Pablo Terrazas, acusó una “una maniobra para perjudicar una campaña exitosa, que no apunta a nada provechoso, porque los chilenos ya saben que estas acusaciones buscan desprestigiar a un candidato presidencial muy competitivo y que probablemente sea el futuro Presidente de Chile”,

Este martes, los mencionados sindicatos de Chilevisión y de CNN contestaron la arremetida.

“Descartamos rotundamente que exista algún tipo de maniobra para perjudicar una campaña política. Lamentamos que el ejercicio periodístico sea blanco de críticas sin fundamento, que atentan contra la libertad de expresión y el deber de todo profesional de las comunicaciones que es investigar e informar”, señalaron a través de un comunicado.

“Los dichos de la directiva de Chile Vamos revelan un desconocimiento absoluto del rol social del periodista que es dar a conocer la veracidad de hechos que a veces no son de público conocimiento”, acotaron.

“Respaldamos el trabajo del equipo de ‘Tolerancia Cero’ que desde sus inicios se ha convertido en el mayor referente político de la televisión chilena”, concluyeron.

RELACIÓN DE PIÑERA CON LOS MEDIOS: “QUIERE INSTALAR UNA POS VERDAD”

(vía lanacion.cl)

“Lo que él hace es coartar el derecho a todos los ciudadanos y ciudadanas a la información y atentar contra la libertad de expresión”, sentenció la periodista Ethel Pliscoff al analizar el polémico episodio entre el abanderado presidencial Sebastián Piñera con dos de sus colegas que integran el panel de Tolerancia Cero.

La timonel del Consejo Metropolitano del Colegio de Periodistas, habló con La Naciónsobre el pronunciamiento que hizo la orden en torno a esa situación que generó muchos cuestionamientos, luego que el ex mandatario señalara a los profesionales que los datos que manejaban en torno al proceso que rodeó la compra que éste hizo de una empresa denominada “zombie” no eran exactos.

“Nosotros decidimos hacerla no por el programa de “Tolerancia Cero” solamente, sino porque en general la actitud del candidato Sebastián Piñera es que cuando está enfrentado a temas que no le gustan, que no quiere abordar, su reacción siempre es la de: ‘usted está mal informado’, ‘es que eso no es así’, ‘es que usted no me entiende, se lo explico y no entiende’. Es decir, siempre él ha adoptado como política en las entrevistas una actitud de desacreditación a los periodistas y esto culminó con lo de Mónica Rincón y Daniel Matamala, que ni siquiera son socios de nuestro Colegio”, aclara la dirigente.

Insistió en que la crítica a la actitud del ex gobernante “no es un asunto ni personal ni corporativo, tiene ver con el respeto a la libertad de expresión y al derecho a la información que tiene la ciudadanía”.

LA POSVERDAD DE PIÑERA



Consultada sobre cuál es la estrategia que sigue Piñera con esta forma de relacionarse con los medios de comunicación y su discurso, Pliscoff enfatiza que su principal objetivo es asentar la “posverdad”, concepto que está por incluir la Real Academia de la Lengua Española (RAE) en su diccionario y que se refiere a que “las aseveraciones dejan de basarse en hechos objetivos, para apelar a las emociones, creencias o deseos del público”.

“Lo que hay es un intento de instalar sus opiniones como verdades absolutas, instalar lo que dice sin que sea cuestionado, ‘soy el dueño de la verdad’. Eso es lo que siempre se ha visto en regímenes autoritarios, el ejemplo de (presidente de Estados Unidos) Donald Trump es clarísimo. Creo que quiere poseer una verdad y como ‘mi verdad es la que quiero imponer’, la democracia queda fuera con una actitud como esa”, explicó la líder de la fracción metropolitana de la orden.

Otro ejemplo que usó para graficar la acción del aspirante por segunda vez a La Moneda es la frase “miente, miente que algo queda” que le adjudicó a Vladímir Ilich “Lenin”. “Si eso hubiese sido un error o una equivocación, había tiempo de sobra para que lo corrigiera. Estoy convencida que cuando lo dijo estaba tratando de instalar una pos verdad”.

“Esa frase la dijo hace unos meses en una entrevista radial, oportunidad en la que no fue corregido por quien era su interlocutor, quien dijo hace poco que no lo hizo porque le dio pudor corregirlo (…). No pues. O sea, cinco años para que te de pudor hacer una pregunta o corregir una información errónea. Es como que él te invade, tiene una energía vital que apabulla, tú alcanzas a decir tres palabras y ya te está interrumpiendo y se manda diez minutos. Él de comunicaciones realmente entiende”.

NO HAY CONCIENCIA DE LAS COMUNICACIONES



La forma en que la derecha maneja y trabaja las comunicaciones y sus estrategias comunicacionales es otro punto “notable” a juicio de la periodista que cubrió Congreso en los ’90, ya que en su opinión son expertos porque tienen estudios, se preparan que se capacitan con posgrados, “y eso no se ve en otros lados”.

“Las comunicaciones no son el arma de Piñera, es el arma de esta época y estos tiempos a nivel mundial, porque nos cuesta mucho que comprendan la importancia de las comunicaciones. Mi impresión personal es que estas elecciones se han construido comunicacionalmente, no habiendo desde el lado contrario a la derecha conciencia alguna de esto porque no tienen la preparación y no se preocupan de tenerla, respecto de lo que significa manejarlas teniendo la concertación de los medios que tienen”.

En este punto también ejemplificó el manejo de la oposición para atacar desde que salió electa por segunda vez a la Presidenta Michelle Bachelet y su gobierno, cuando comenzó a transmitir que sería un desastre, un caos.

“Han estado cuatro años instalando el discurso de que lo ha hecho mal y que es lo que ha hecho Piñera con su discurso, o sea, le preguntan por cualquier cosa y él contesta que este gobierno lo ha hecho muy mal, pésimo”.

Para Pliscoff la derecha es ordenada en las vocerías. “No hay conciencia de las comunicaciones en el gobierno, prueba de ello es que le dan las primicias a los medios concentrados en la derecha.

PIÑERA VERSUS CIUDADANÍA Y LOS MEDIOS



La presidenta del Colegio Metropolitano de Periodistas, sostuvo que la eventual segunda administración de Sebastián Piñera “sería un gobierno complicado y difícil”, puesto que tendrá que lidiar con dos flancos.

“No nos olvidemos que la izquierda más dura en la exigencia de los derechos de los trabajadores, la salud, la educación que es el Partido Comunista, si están fuera del gobierno va a hacer muchas movilizaciones, será difícil aunque no le va a impedir hacer lo que él decida”, dijo.

Por el lado de las comunicaciones, “irá de mal en peor”, acotó, porque “él es obviamente partidario de fortalecer las empresas que tienen en sus manos la propiedad de los medios concentrada, porque para él eso es legítimo. Es muy difícil combatir eso cuando al otro lado no hay conciencia de eso cuando en el mundo actual son las comunicaciones las que manejan las cosas y no las armas. En lugar de comprar armas por qué no crean medios de comunicación, por qué no tenemos más periodistas que soldados.