Listado de los 53 puntos de abastecimiento de agua dispuestos por Aguas Andinas en la RM

26 de febrero de 2017

Tras los cortes de suministro en 30 comunas de la Región Metropolitana producto de los aluviones y aludes producidos en el río Maipo y Mapocho, que obligaron a detener la producción de las plantas agua potable, Aguas Andinas ha dispuesto de 53 puntos de abastecimiento alternativo para atender a la población que se sumarán a los que instalarán las municipalidades.

Más de 1 millón de 400 mil hogares se encuentran afectados por el corte de agua potable realizado en más de 30 comunas de la Región Metropolitana (RM), esto tras los aludes ocurridos en la localidad de San José de Maipo y que elevó los niveles de turbiedad en los caudales.

“Estamos hablando de 1.450 mil hogares que van a estar afectados por este corte de agua que a partir de las 8:00 de la mañana va a ser paulatino, total o parcialmente”, explicó el intendente Metropolitana, Claudio Orrego. Asimismo, indicó que “ya sean dispuesto 60 estanques de acumulación de agua tanto por parte de los municipios, la Onemi y la intendencia y por parte de Aguas Andinas”. Y agregó que “cuándo se va a restablecer el agua potable, no lo sabemos todavía (…)Mientras no baje la turbiedad del Río Maipo no podemos garantizar el restablecimiento del agua potable en la ciudad. Por eso pedimos colaboración, un uso racional, y responsable del agua potable”.

Por su parte, el gerente corporativo de Servicio al Cliente de Aguas Andina, Eugenio Rodríguez, detalló que producto de los aluviones, “han cambiado las condiciones del Río Maipo, hay que recalcar que este abastece de agua potable casi al 85% de la Región Metropolitana, lo que nos ha obligado a paralizar nuestras plantas de producción. Si nosotros no hiciéramos esta paralización de plantas el daño que se podría producir en ellas sería mayor, porque restablecer una planta con barro, con palos y con rocas como ha traído el Río Mapocho tomaría muchos días”. “Este es un fenómeno de la naturaleza que requiere este corte, con el cual simpatizamos con la ciudadanía, con la población y con nuestros clientes y pedimos también sentido común”, acotó. Fuente: Emol.com – http://www.emol.com/noticias/Nacional/2017/02/26/846833/Cortes-de-agua-potable-afectan-a-mas-de-1-millon-400-mil-hogares.html

Dichos puntos se están implementando a partir de las 4:30 horas . A continuación las direcciones en que estarán ubicados los puntos: