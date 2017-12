Karol Cariola: “La convicción de nuestro candidato presidencial es ayudar a las familias que están endeudadas”

Tras el último debate de Anatel de cara a la segunda vuelta presidencial a efectuarse este próximo domingo 17 de diciembre, el candidato de la Fuerza de la Mayoría, Alejandro Guillier, reafirmó su compromiso con la condonación permanente del crédito con aval del Estado para el 40 por ciento de los deudores más vulnerables de nuestro país.

Esta mañana la parlamentaria comunista por el distrito 9, Karol Cariola, fue tajante en señalar que los dichos del candidato Alejandro Guillier “fueron bastante claros en su propuesta de ayer. De hecho, lo dijo en dos palabras: ‘para siempre’, cuando le insistieron en esa definición, y la definición tiene que ver que el 40 por ciento de los estudiantes más pobres que hoy día están endeudados con el crédito con aval del Estado puedan tener un apoyo del Estado”.

Asimismo, la diputada Cariola puntualizó que el candidato Alejandro Guillier ha reiterado en varias oportunidades incluso antes de la primera vuelta, en las bases programáticas para la discusión en el Teatro Caupolicán, “la necesidad de estudiar la fórmula, y en eso estamos por supuesto que en que se tiene que seguir profundizando. Hay un proceso legislativo de por medio, condiciones económicas del país pero yo no veo ninguna ambigüedad dentro de lo que ya se ha dicho hasta ahora”.

“Tenemos plena certeza de que la convicción de nuestro candidato presidencial es ayudar a las familias que están endeudadas con la banca a partir de no haber tenido el derecho a la educación garantizada durante los últimos años que es por lo que hoy día planteamos la gratuidad universal”, agregó la diputada PC, Karol Cariola.

Por su parte, la jefa de bancada del PC e integrante del comando del abanderado progresista Alejandro Guillier, la diputada Camila Vallejo (PC), respaldó y corroboró los dichos del candidato en relación a la gratuidad universal en educación y la condonación permanente del CAE para el 40 por ciento más pobre, posterior al último debate presidencial.

De esta manera, la diputada Vallejo expresó que “lo que vale aquí es lo que ha dicho el candidato, además, porque él va a ser el futuro presidente y la persona que tendrá que impulsar desde el mando el conjunto de los ejes programáticos. Y como lo dijo él se ‘suspende para siempre’, eso implica condonación de la deuda del CAE. Diferente son las tasas de interés, los tramos exentos para el mecanismo nuevo que es transitorio y eso es súper importante decirlo”.

“Nosotros no planteamos un crédito fiscal amigable a tasa de interés cero como algo permanente porque nuestro objetivo es la gratuidad universal y no mantener lógicas ni de becas ni de créditos, y ese crédito transitorio tiene ciertas características. Distinto es lo que pasa con los actuales endeudados que tanto que desertaron como son egresados titulados y que no han podido y no pueden pagar la deuda. Eso yo quiero que quede muy claro, el candidato lo dijo y simplemente nosotros lo reafirmamos como lo hemos estado haciendo siempre pero ahora nuevamente porque él tiene, además, la palabra que más vale en esto”, concluyó Camila Vallejo.