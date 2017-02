Juan A. Lagos destaca accionar del gobierno y despliegue multisectorial para combatir incendios forestales

– 4 febrero, 2017

Cuando ya se vislumbra el final de la emergencia por los incendios en el país, el periodista y miembro de la Comisión Política del Partido Comunista de Chile Juan Andrés Lagos se refirió a lo vivido por los chilenos en esta emergencia y al accionar de políticos y autoridades.

En ese sentido, Lagos recordó la reunión que mantuvo El PC con el ministro del Interior Mario Fernández para conocer la planificación del gobierno para enfrentar los incendios.

A su vez, el dirigente comunista destacó la figura del jefe de gobierno, que justamente debió defenderse de las críticas de la oposición al ser interpelado por la lenta reacción del gobierno ante la emergencia.

Por otra parte, Juan Andrés Lagos compartió de lo tratado con el Ministro Fernández, que de acuerdo a las investigaciones, no existen grupos o comunidades mapuche vinculados a la generación de los incendios, pero que sí hay antecedentes del no cumplimiento de normativas de seguridad que afectan a las empresas generadoras o de transmisión eléctrica, -como es el caso CGE, y de forestales que no contaban con los cortafuegos necesarios en sus plantaciones, siendo la principal tarea que han asumido las brigadas la construcción de estos cortafuegos.