Juan A. Lagos calificó el discurso de proclamación de Piñera como pobre en contenidos y profudamente poco democrático

Como una demostración más de la debilidad política de la Derecha y su incapacidad programática calificó el analista político Juan Andrés Lagos el discurso con que Sebastián Piñera proclamó su candidatura a la presidencia del país.

Para el académico las palabras del ex Mandatario solo demuestran que aún persiste en él la misma política impuesta durante su administración la cual derivó en las manifestaciones sociales en su contra el 2011, las mismas que a su juicio han sido las más grandes del siglo XX.

Juan Andrés Lagos hizo notar además la ausencia de una mínima sensibilidad social en las palabras de Sebastián Piñera, al no mencionar este ultimo en su discurso ninguna propuesta de creación por ejemplo de un sistema nacional de emergencia en nuestro país cuyo foco debería ser no solo la prevención de catástrofes como la ocurrida con los incendios este año, sino también la ayuda efectiva a las víctimas, lo que ni siquiera fue mencionada por el ex Presidente en su alocución.

El Periodista también recogió del mensaje de Piñera un claro sentido antidemocrático al cuestionar el funcionamiento y la figuración que representan las autoridades políticas , en una estrategia que a su parecer pretende emular la postura adoptada por el Presidente de E.E.U.U Donald Trump así como los movimientos de derecha de varios países del continente .

El dirigente político fustigó además el desprecio de Sebastián Piñera y su sector por los procesos de reforma llevados a cabo por este Gobierno en particular la creación de una nueva Constitución , pues eso habla de que el abanderado de oposición no sintoniza de manera alguna con el Chile real, subrayó.

Finalmente Juan Andrés Lagos insistió en que la ciudadanía debe entender que Piñera del 2009 es muy diferente al candidato de hoy tal como se revela en su intención de desmantelar todos los avances de este Gobierno, escondiendo con este concepto un peligroso autoritarismo.