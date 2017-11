JJCC e Izquierda Libertaria (FA) solicitan al Servel incorporar encuestas CEP y Cadem en gasto electoral de Sebastián Piñera

El Presidente de las Juventudes Comunistas, Camilo Sánchez, junto con la Secretaria General de Izquierda Libertaria y diputada del Frente Amplio, Gael Yeomans; entregaron una carta ante el Director Nacional del Servicio Electoral exigiendo que el costo de las encuestas CEP y Adimark se incorporen como gasto de campaña de Sebastián Piñera.

En este sentido, El dirigente de las JJCC manifestó que “el resultado de la primera vuelta develó la manipulación de las encuestas CEP y CADEM, las cuales con fines propagandísticos instalaron que Piñera ganaba hasta en primera vuelta, lo cual afortunadamente estuvo bastante lejos de ocurrir”. Asimismo, Sánchez señaló que “cuando en ambas empresas encuestadoras quienes toman las decisiones son ex ministros y funcionarios del gobierno de Piñera, uno se explica una parte. Ahora, cuando en sus directorios se repiten los apellidos Angelini, Luksic, Matte, Edwards, Claro y Larraín, uno termina por explicarse todo”.

Finalmente, el Presidente de las Juventudes Comunistas aseguró que “estas encuestas fueron utilizadas como propaganda en favor de Piñera y en desmedro de otras candidaturas. Como corresponde, solicitamos que la elaboración y difusión de estas se incorpore como gasto electoral de su campaña”.

La diputada del FA y Secretaria General de Izquierda Libertaria, en la línea de lo planteado por Camilo Sánchez, señaló que “para nosotros no es una sorpresa que hoy en día Sebastián Piñera haga uso indebido de la ley, tratando siempre de generar trampas y así lograr beneficios a su favor”. En este sentido, Gael Yeomans manifestó que “este tema es bien simple. Acá hubo un cambio de la ley electoral para que los gastos fueran lo más transparentes posible y creo que hay que ser bien respetuosos de la normativa. Por eso recurrimos al Servel, para que asuma como gasto electoral a las encuestas que sin duda beneficiaron al candidato del retroceso, Piñera; en detrimento de otras candidaturas que representaban cambios y transformaciones para nuestro país”.

Este se configura como un nuevo hito de acercamiento entre fuerzas del FA y la NM de cara a la segunda vuelta; junto con la declaración de más de 130 antiguos y actuales dirigentes estudiantiles de ambas fuerzas llamando a derrotar a Sebastián Piñera en segunda vuelta.

********************************************************************************************************************************************

Santiago, 29 de noviembre de 2017

Sr. Raúl García Aspillaga

Director Nacional

Servicio Electoral de Chile

PRESENTE.

Junto con saludar el gran trabajo realizado durante el último proceso electoral, que incorporó el histórico voto de chilenos residentes en el exterior, queremos hacer llegar a usted una profunda y sincera preocupación.

En el último periodo legislativo se ha avanzado en generar un mayor control del gasto electoral a fin de evitar tanto irregularidades como competencias desiguales, promoviendo que el resultado hable más de las ideas y propuestas respaldadas por nuestro pueblo que del dinero utilizado en campañas.

No obstante, el resultado de la primera vuelta presidencial ha develado como esta se realizó en claras condiciones de desigualdad, donde distintas encuestas, principalmente las del Centro de Estudios Públicos (CEP) y Plaza Pública de CADEM, durante los últimos meses difundieron distorsionadas “aproximaciones” del resultado electoral, donde Sebastián Piñera obtenía el 44% de las preferencias, cuestión que contrastó notablemente con el resultado del 19 de noviembre.

Dada la importante difusión mediática de estos supuestos datos estadísticos, lo que se instaló en la opinión pública fue la sensación de que Sebastián Piñera no tenía posibilidad alguna de ser superado en primera o segunda vuelta presidencial, con los incalculables efectos electorales que esto generó en detrimento de otros candidatos y candidatas.

No obstante nada de esto nos sorprende demasiado; quien dirige la encuesta CADEM es Roberto Izikson, ex encargado de comunicaciones del gobierno de Piñera. A su vez, el Centro de Estudios Públicos es dirigido por Harald Beyer, ex ministro de Piñera destituido por permitir el lucro en las universidades, quien a su vez es apoyado por Juan Andrés Fontaine, también ex ministro del candidato de la derecha, y Rodrigo Vergara, actual encargado económico de su comando. En el Consejo Directivo la situación empeora, repitiéndose los apellidos Angelini, Luksic, Matte, Edwards, Claro, Larraín, Corbo y Said, entre otros.

Lo anteriormente relatado, consideramos, evidencia las intenciones propagandísticas de ambos productos estadísticos. Es por esto que recurrimos a usted, con la finalidad de que sea incorporado al gasto electoral de la campaña presidencial del candidato Sebastián Piñera Echenique, la elaboración y difusión de las encuestas del Centros de Estudios Públicos (CEP) y Plaza Pública CADEM.

Sin otro particular, nos despedimos.

Gael Yeomans Camilo Sánchez

Secretaria General Presidente

Izquierda Libertaria Juventudes Comunistas de Chile