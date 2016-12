INICIARÁN AUDITORIA PARA DETERMINAR MILLONARIO DÉFICIT DE MUNICIPALIDAD DE CERRO NAVIA

– 20 diciembre, 2016

El alcalde de Cerro Navia, Mauro Tamayo, acudió a la Contraloría General de la República (CGR) con motivo de expresar su voluntad de trabajar en conjunto para recuperar la probidad y ética en la comuna.

El último informe de la CGR verificó que los funcionarios designados para asistir a capacitaciones, diplomados y certificaciones, no fueron elegidos mediante un proceso de selección. Además, existe una deuda millonaria por el no pago de cotizaciones previsionales de trabajadores en las Corporaciones Municipales. Todo esto, en medio de la investigación por el Caso Basura, donde se encuentran involucrados ex funcionarios de este municipio.

A la salida del encuentro, el alcalde Tamayo explicó que “desde enero comienza una auditoría para estimar los déficits que tiene la Municipalidad de Cerro Navia y las Corporaciones de Desarrollo Social y del Deporte”.

“Está el compromiso de la Contraloría de hacerse presente en la Municipalidad. La estimación que tenemos hoy día es que el déficit de la Municipalidad está en torno a los 1.850 millones de pesos. Vamos a priorizar la información con la Contraloría y establecer si existen responsabilidades”, detalló el alcalde.

Sobre las deudas previsionales a los trabajadores de la Corporación de Desarrollo de Cerro Navia, Contraloría determinó que iniciará un sumario administrativo, con el objetivo de establecer las responsabilidades administrativas del alcalde anterior, Luis Plaza, donde también se encuentra involucrado Marcelo Torres, ex administrador municipal y gerente de dicha corporación, vinculado al Caso Basura.

Por último, el nuevo jefe comunal cuestionó que “estamos todos los días corriendo por una gestión precaria que nos heredó la administración pasada”.