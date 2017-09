Guillier presenta plan antidelincuencia y lo establece como prioridad nacional en su gobierno

El candidato presidencial Alejandro Guillier dio a conocer al país esta mañana su Agenda Antidelincuencia, que contempla fuertes medidas de alto y profundo impacto nacional para el combate a toda forma de crimen.

“Vamos a tomar el combate a la delincuencia como una prioridad nacional”, afirmó Guillier ante vecinos de la población La Legua en San Joaquín, quienes durante años han vivido estigmatizados y luchando organizados en esta materia.

El presidenciable cuestionó que la derecha intente erigirse como estandarte de la lucha a los delincuentes, pues “ellos tuvieron la oportunidad de probar que podían enfrentar la delincuencia. Prometieron acabar con la fiesta de la delincuencia y cerrar la puerta giratoria. ¿Y cuál fue el resultado? Un fracaso. Un fracaso por dónde se le mire”

En cifras concretas, durante el Gobierno de Piñera, el año 2011 se registró la mayor cantidad de delitos de alta connotación social. En total hubo 650 mil delitos denunciados. En 2016 hubo 92 mil menos.

“Piñera dejó salir en libertad 9 mil condenados por delitos graves, de los cuales 800 eran homicidas y 250 violadores o abusadores. Esa es la realidad. Que no la maquillen. Que no se disfracen de Superman cuando no les alcanza ni para chapulín colorado”, sentenció.

Entre las principales medidas de la Agenda Antidelincuencia de Alejandro Guillier están una nueva institucionalidad en Seguridad Pública; persecución efectiva para sancionar a delincuentes; una policía preventiva orientada a proteger a las personas; una política de seguridad que refuerce las gestión local; un Sistema Nacional de Prevención de Delito; un Plan Especial para barrios de alta complejidad; un Servicio Nacional de Reinserción Social y la creación de un defensorde víctimas, entre otras.

Conozca propuesta completa antidelincuencia del candidato presidencial Guillier