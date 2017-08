Fútbol: Torneo Zona Norte Pro-Tercera División

– 10 Agosto, 2017

“Ascanio Cortés”, donde abrirá el torneo piloto del estremo norte.

De 2006 a 2008 exisitió en Tercera División la Zona Norte (Extremo), única oportunidad de ascender al profesionalismo, pero las distancias y altísimos costos hizo eliminarla. Mas no se rindieron y se organizaron en la AFUNOR, Asociación de Fútbol del Norte, que duró de 2009 a 2012, terminada por la postulación de Tocopilla a Tercera División, pero con localía en el centro del país, no continuada por la poca capacidad administrativa de la gente de los otros clubes.

Son antecedentes de un deseo incorporativo a la Alta Competencia nacional. La fallida postulación de clubes de las Regiones más boreales de Chile no cesa y quieren prepararse en todo sentido para que la posibilidad de re-crearse esa Zona Norte pueda ser en 2018.

Entonces, comandados por el Presidente de Tocopilla, Roylester Mendoza, se confirmaron 8 clubes de las Regiones de Tarapacá, de Antofagasta y de Atacama, para un Torneo Piloto Zona Norte Pro-Tercera División (de ninguna manera la AFUNOR renacida), que es a 2 Ruedas.

El partido inaugural será este SÁBADO 12 DE AGOSTO (antes del cambio de hora en Chile, decir de paso) con el partido TOCOPILLA versus “ANTOFAGASTA PORTUARIO” en el estadio Municipal “Ascanio Cortés” a las 16:00 horas.

*** CLUBES ***

-I REGIÓN DE TARAPACÁ

Colegio Deportivo de Iquique CODE, de Iquique (07-Abr-1999)

Club Deportivo Municipal Alto Hospicio, de Alto Hospicio: 02-Jun-2005

Club Deportivo, Social y Cultural Municipal de Pozo Almonte, de Pozo Almonte: 18-Nov-2002

-II REGIÓN DE ANTOFAGASTA

“Antofagasta Portuario” (Rama Amateur del Club de Deportes Antofagasta, de Antofagasta): equipo de mm 14-Nov-2016

Club de Deportes Tocopilla, de Tocopilla: 27-Mar-2006

Club Deportivo Maranata Cristo Viene, de María Elena: 19-Abr-2009

-III REGIÓN DE ATACAMA

Club Deportivo, Social y Cultural CEFF (Centro de Entrenamiento y Formación Futbolística), de Copiapó: 20-Jun-2009

Club Deportivo Libertador Bernardo O’Higgins, de Tierra Amarilla: 30-Sep-1939

*** FIXTURE (1ª RUEDA) ***

-1ªF (S.12-Ago) TOC vs “ANT.P” // (S19-Ago) B.O’H vs MAH / MNTA vs CEFF / CODE vs MPA

-2ªF (S.26-Ago) CEFF vs CODE / “ANT.P” vs MPA / MAH vs MNTA / TOC vs B.O’H

-3ªF (S.02-Sep) CADE vs MAH / MNTA vs TOC / B.O’H vs “ANT.P” / MPA vs CEFF

-4ªF (S.09-Sep) B.O’H vs MNTA / MAH vs MPA / TOC vs CODE / “ANT.P” vs CEFF

-5ªF (S.23-Sep) MPA vs TOC / CODE vs B.O’H / MNTA vs “ANT.P” / CEFF vs MAH

-6ªF (S.30-Sep) TOC vs CEFF / “ANT.P” vs MAH / B.O’H vs MPA / MNTA vs CODE

-7ªF (S.07-Oct) CODE vs “ANT.P” / MPA vs MNTA / CEFF vs B.O’H / MAH vs TOC