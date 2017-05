Fútbol: Palestino Cumplió

– 7 Mayo, 2017

En el estadio Población Los Nogales (Sábado 06-Mayo-2017), Palestino hizo lo que tenía que hacer para complicar a Santiago Wanderers, ahora obligado a ganar para ser 4º e ir a Definición de Cupo para la Fase siguiente, así Palestino ir directo; y también complicaba a Santiago Morning, obligado a ganar para pasar directo y dejar Palestino pelear por ese cupo, otro resultado dejaría al Morning con definir el Miércoles 10 de Mayo aquel octavo equipo.

Derrotando 4×0 a Audax Italiano, equipo que podría volver a contar con apoyo del club profesional, o sea, el masculino, las palestinistas debieron esperar el desenlace de la Fase Grupal habiendo ganado su partido con anotaciones de Maryorie “May” Hernández en los 32’ de juego, aumento en el 44’ con cabezazo en propia puerta de Valeria Lucca luego de un Tiro Libre, Yazmín Torrealba con un cabezazo en los 07’ST, y un nuevo frentazo de Verónica “Luly” Riquelme en los 34’.

Arbitró Stephanie Chandía, asistida por la FIFA Barbra Bastías y por Renata Videla. Palestino alineó con Valeria Rojas; Nicol Sanhueza (Nicole Lillo 41’ST), Atalia León, Catalina Díaz, Javiera Toro; Montserratt Grau (Jocelyn Orellana 17’ST), Nicole Gutiérrez (Savka Díaz 30’ST), Maryorie Hernández –cap-; Verónica Riquelme (Graciela Flores 36’ST), Yazmín Torrealba, Janet Salgado (Jenefer Jesuino 24’ST); no ingresó Nicole Plagemann en el cuadro dirigido por Claudio Quintiliani. En tanto, Audax Italiano, que tuvo un largo momento de conducción de balón en campo contrario en el Primer Tiempo, rotó algunas jugadoras al hacer los cambios, no pudo complicar al local formando con Ninoska Olivares; Catalina Fuentes, Andrea Gamboa (Paloma Bermúdez 35’ST), Valeria Lucca –cap-, Loreto Rojas; Jessica Galaz, Javiera González, Fernanda Ramírez (por lesión, Catalina Lobos 16’ST), Belén Ormeño (Sol Morales 07’ST); Javiera Garrido, Mariana García (Karla Traslaviña 30’ST); no ingresaron Monserrat Fernández y Valentina Barra en el equipo que dirige Cristian Blanc.

No es curioso actualmente la incorporación de jugadoras extranjeras en clubes chilenos, pero es inédito que se tenga a una mexicana: Mariana García, jugadora de Fútbol-Calle que Santiago Morning trajo en Septiembre-2015, ahora en Audax; y una brasileña: Jenefer Jesuino, futsalista y futbolista de Criciúma que debutó frente a Colo-Colo el Sábado 22-Abril.