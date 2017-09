Fútbol: Fecha Conmebol

Las Clasificatorias de Selecciones (Masculinas Adultas) de Septiembre a dejado como lo más importante el anticipado Título de Campeón para Brasil, luego de asegurar su llegada al Mundial de Rusia la fecha anterior (tras ganar 3×0 a Paraguay y perder Argentina, Ecuador y Uruguay). Ahora, con su novena victoria consecutiva y Colombia no ganar, es inalcanzable en sus 36 puntos a falta de 3 Fechas.

Para los equipos que le siguen (a distancia), está muy disputada la lucha de los restantes tres puestos de acceso directo a Rusia 2018 (o el Consuelo del 5º lugar de la Tabla para el Repechaje con el Campeón de Oceanía, que tiene como candidatos a Nueva Zelanda y a Islas Salomón, punteros de sus Grupos.

Se jugó la 7ª Fecha de la 2ª Rueda (15ª correlativa -la 1ª quedó pendiente para el final para alternar las localías-) y arrojó estos resultados: Venezuela 0x0 Colombia; Uruguay 0x0 Argentina; Chile 0x3 Paraguay; Brasil 2×0 Ecuador; Perú 2×1 Bolivia.

Quedando así la Tabla:

1º- (Campeón) BRASIL: 36 pts / +27 / 37 g

2º- Colombia: 25 pts / +3 / 18 g

3º- Uruguay: 24 pts / +9 / 26 g

4º- *Chile: 23 pts / +2 / 24 g (ganó 2 pts por Secr.)

5º- Argentina: 23 pts / +1 / 15 g

6º- *Perú: 21 pts / +0 / 24 g (ganó 3 pts por Secr.)

7º- Paraguay: 21 pts / -5 / 16 g

8º- Ecuador: 20 pts / +1 / 23 g

9º- *Bolivia: 10 pts / -21 / 13 g (perdió 4 pts por Secr.)

10º- Venezuela: 7 pts / -17 / 18 g

La jornada del Martes 05 de Septiembre, que comenzará a las 17:00 con Bolivia vs Chile (16:00 local), seguirá a las 17:30 con Colombia vs Brasil (15:30 local), continuará a las 18:00 con Ecuador vs Perú (16:00 local), esperará las 20:30 para Argentina vs Venezuela y terminará desde las 21:00 con Paraguay vs Uruguay (20:00 local).