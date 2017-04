Fútbol: Chile organizará Copa América el más alto torneo femenino de la región

– 26 Abril, 2017

El CLASIFICATORIO SUDAMERICANO ADULTO de Fútbol Femenino, referido desde 2010 como la “Copa América Femenina”, tendrá a Chile como anfitrión. Así fue comunicado en el Congreso de Conmebol realizado la mañana del Miércoles 26 de Abril en Santiago ante representantes de todas las Federaciones afiliadas e, incluso, el Presidente de la FIFA (Gianni Infantino).

El más alto torneo sudamericano da cupos al Mundial y a 2 Juegos, entre ellos, los Olímpicos, que es reservado solo para el Campeón.

Es un gran honor que Chile reciba por tercera vez un Sudamericano, siendo uno de los tres países de la Confederación que habrá organizado las tres Categorías. Mientras que Brasil ha sido Sede de 2 Adultos, 4 Sub-20 (uno de ellos con uno de los Grupos), y 1 Sub-17; y Paraguay con 1 de los Grupos en Adulta, 1 de los Grupos en Sub-20 y 1 Sub-17.

La Federación chilena tuvo la organización íntegra del Sub-20 de 2006 en el estadio Sausalito de Viña del Mar y en el estadio Regional de Valparaíso (actual “Elías Figueroa”), donde Chile , dirigido por Osvaldo Hurtado, quedó 3º en su Grupo sin poder acceder a la Liguilla. El Sub-17 de 2008 en el estadio Municipal “Roberto BRavo” de Melipilla, en el Complejo Club Santander de Peñalolén y en el estadio Municipal de Villarrica, Sudamericano en el que Chile, entrenado por Ronnie Radonich, también fue 3ª en el Grupo sin poder definir cupo mundialista en el sur. Y será el Adulto de 2018 en cualquiera de los estadios reconstruidos y remodelados que el Gobierno ha trabajado desde entonces.

El Lunes 7 de Noviembre de 2016, José Letelier comenzó el proceso de esta selección, con muchas mundialistas y figuras de las últimas juveniles para, ahora, en casa, poder conseguir lo que las anfitrionas anteriores no alcanzaron; no solo entrenando bien con el talento natural del equipo, sino que esperando contar con todo lo demás necesario para poder llegar al único Mundial que Chile no ha vivido.

Como preparación, el Domingo 28 de Mayo, la Coffuf (Corporación de Fomento de Fútbol Femenino) acordó con la Federación realizar en el estadio Nacional un Amistoso con Perú, que dirige Marta Tejedor, país que ha quedado relegado de los puestos medios dentro del poderío continental, por lo que será un partido trascendente para, Perú, reposicionarse, y, Chile, demostrar su evolución. ¿Cuál es esta?, enfrentar cada partido con más convicción y sentido ofensivo.