Fútbol: Apretado Camino a los Epílogos

– 2 Mayo, 2017

*** PRIMERA DIVISIÓN ***

Faltan tres eara el Título y para el descenso y esos puestos extremos los puede tomar cualquiera de los candidatos cercanos. La U de Chile se azotó subiendo los cerros de Apoquindo (1×3 ante la U Católica) cuando debía ganar para sostenerse arriba. Luego fue Iquique quien naufragó y se hundió justo llegando al puerto valparidisino (1×1 con Santiago Wanderers), analogía irónica si también es club portuario. ambas son en la práctica derrotas que no tenían que suceder por lo que está en juego.

Después, Everton (1×2 con Unión Española) y Audax Italiano (0x1 con antofagasta), que venían de “perder”, también, con un dos-dos entre sí, ahora cada uno perdió, además, en sus respectivos marcadores. Mientras tanto Colo-Colo se tuvo que conformar con el 0x0 ante Palestino, quien, al parecer, no hizo mucho para justificar las dos victorias previas, cuando esta vez sí estaba obligado a ganar; porque, además, se salvaba del descenso sin esperar más.

La sufridísima victoria de Cobresal 3×2 a Huachipato, cerca del final y con penal perdido anteriormente, fue borrada con ese afortunado empate de Wanderers, que insistió tanto que tuvo la suerte de lograrlo, cuando no siempre es así y cuando habrían quedado con tres puntos de separación en contra de los nortinos, haciendo más incierto saber qué equipo volverá a Segunda.

.

*** LA “PRIMERA B” ***

FINALIZÓ la segunda categoría con un PROVINCIAL CURICÓ UNIDO como Campeón y sin poder haber celebrádolo con un triunfo; quedó Libre en esta última jornada que no tuvo nada de especial en la prte alta, donde estaba todo definido. San Marcos de Arica, el clasificado para la Definición del equipo que, recién, irá a la Promoción con el último del Campeonato corto de “Transición” 2017 para pelear el ascenso, terminó 7 puntos bajo el Campeón tras ganar 3×0 a Rangers.

Y, si no fuera por ese torneo que hará que en 2018 retorne la normalidad de un campeonato anual en el Profesionalismo Adulto, Unión La Calera (0x1 con Santaigo Morning) e Iberia (0x1 con Coquimbo Unido) habrían descendido. 24 y 28 puntos respectivamente cumplieron en todo el Campeonato de 30 Fechas. En la penúltima, Calera ya no alcanzaba, de acuerdo a las matemáticas, un puesto de salvación. En tanto Ñublense (0x3 con Cobreloa) se habría salvado (quedó un punto sobre los angelinos). Los puntajes, ahora, de todos los equipos se sumarán a los que obtengan todos los integrantes del corto para traducirlos en un promedio de puntos por partido jugado en tres semestres para que el más bajo baje. La diferencia de goles definiría en caso de igualdad.

.

*** LA “SEGUNDA DIVISIÓN” ***

La serie intermedia, al igual que Primera, sigue con suspenso, pero mayor; pues no se aclara un puntero con ventaja, la que iba a tener Barnechea (5×0 a Lota Schwager) y los 56 puntos que alcanzó el Viernes, pero Naval, que consigue buenos puntos, no lo hizo ante Melipilla y cayó 1×2, permitiendo, aunque sin importarle, que los metropolitanos del poniente, que no ascendieron a esta categoría, también alcanzaran 56 unidades.

Quien perdió, al menos, la desventaja que llevaba, fue Santa Cruz, el “perder” 1×1 con San Antonio Unido. Es muy útil hablar de perder cuando se empata porque produce, precisamente, alejarse de una ilusión. Ahora bajó a cuatro puntos esa desventaja, superando al SAU por 2 unidades, las cuales pueden hacer variar el tercer puesto, ya que los morados porteños tienen juego pendiente con Lota Schwager (descendido por Secretaría), el cual aún no tiene Fecha, como tampoco la resolución acerca del partido que ganaba “Vallenar” dos-cero a los mismos coronelinos, lo que interesa saber mucho al subcampeón tercerista (que ganó 2×1 a Malleco Unido) porque le haría quedar a un punto de Trasandino de Los Andes, que con 1 solitario gol logró vencer a Independiente.

Restan dos Fechas más una que aún sigue Pendiente; un total de 3 para mantener la tensión.

.