Fraude Electoral: Policías hondureños se declaran en huelga de brazos caídos

Tegucigalpa, 5 dic (PL). Un grupo de agentes de la fuerza especial Cobra, Tigres y Antimotines de la Policía de Honduras se declaró hoy en huelga de brazos caídos en medio de la crisis política que vive el país ante denuncias de un supuesto fraude electoral.

Según reportes de prensa, a la sublevación se unieron también efectivos policiales de San Pedro Sula, quienes se resisten a reprimir las manifestaciones y poner orden en el vigente toque de queda.‘Nosotros no somos máquinas ni robot y no estaremos exponiéndonos a que nos maten en las calles y a reprimir al pueblo’, dijo uno de agentes insubordinados a periodistas.Los agentes sostienen que también son parte del pueblo y tienen familia y por lo tanto no pueden estar matando entre si.Por otra parte, también llaman la atención sobre los impagos de los salarios correspondientes a los meses de octubre y noviembre.El domingo 26 de noviembre Honduras celebró elecciones generales, cuyos resultados definitivos oficiales aún no se han emitido ante irregularidades y denuncias de fraude en favor del presidente y aspirante a un segundo mandato, Juan Orlando Hernández.De esa manera a más de una semana de los comicios los hondureños todavía desconocen quién es su presidente electo.Esto ha generado una fuerte inestabilidad política y social en el país, mientras los seguidores de la Alianza de Oposición contra la Dictadura salieron a las calles desde el pasado miércoles por considerar que Tribunal Supremo Electoral pretende robarle el triunfo a su candidato, Salvador Nasralla.

