Fiscal Abbot: Si el SII no se querella nos pone una barrera infranqueable para perseguir responsabilidad penal

– 18 Abril, 2017

Luego del anuncio del Servicio de Impuestos Internos (SII) de no presentar querellas en algunas investigaciones por presunto financiamiento ilegal de la política, el Fiscal Nacional, Jorge Abbott, indicó que si el SII no sigue adelante con las querellas, impone una barrera legalmente infranqueable para el Ministerio Público.

En este contexto, el Fiscal Nacional, detalló el procedimiento anunciado por el Servicio de Impuestos Internos y sus implicancias en las investigaciones donde destaca Penta y SQM.

Asimismo, el jefe del Ministerio Público, indicó que respetan la facultad del ejercicio por parte del SII, manifestando su desacuerdo con que otros órganos del estado tengan la esta facultad que debería estar radicada en el Ministerio Público.

A su vez, Abbott, manifestó con esta decisión del SII de no ejercer la acción ante los tribunales tributarios, entienden que existe una decisión de no presentar denuncias y no perseverar en las investigaciones que se llevan adelante.

Igualmente, el Fiscal Nacional fue enfático en anunciar que esta decisión, del SII, de no querellarse por estos casos, impone una barrera legalmente infranqueable para el Ministerio Público. Además, explicó como el SII podría imponer una querella nominativa y como el Ministerio Público podría investigar la responsabilidad penal de las personas involucradas en los hechos.

Finalmente, recordemos que al mismo tiempo, el Servicio de Impuesto Internos publicó un balance efectuado, entre los años 2014 y 2017 donde informan que han presentado un total de 35 querellas por delitos tributarios, 5 denuncias, 41 procedimientos de sanciones pecuniarias en los Tribunales Tributarios y Aduaneros en contra de contribuyentes empresas y personas naturales, y en 21 casos en los que a la fecha no existen antecedentes con méritos suficientes, se determinaron y cobraron las diferencias de impuestos, con sus respectivos reajustes e intereses.