FUTSAL FEMENINO: CHILE CON BAJOS RESULTADOS

FUTSAL

En la Copa América de Futsal Femenino de la Conmebol, la Selección de Chile aseguró en la penúltima Fecha el puesto que lo lleva a definir el 9º lugar con Perú el Lunes a las 15:00 (hora uruguaya = chilena).

Los resultados chilenos comenzaron con una derrota 2×3 ante Ecuador, que resultó ser la novedad del torneo con disputar el paso a Semifinales hasta la última Fecha, estando Libre. El mal partido de Chile se extendió, después de su jornada Libre, a los primeros minutos con Paraguay, donde recibió dos goles en los minutos inciales, logró empatar, pero terminó perdiendo 2×3. después cayó 0x11 con Brasil, que está dentro de lo normal, dado que es la máxima potencia futsalística. El Domingo cayó 1×4 por Colombia, así pudo ser semifinalista junto a Brasil en el Grupo B.

Acá los resultados y posiciones.

….

FÚTBOL

El primero de los Amistosos de la Selección de Chile contra la de Brasil, jugado el Sábado en el Diaguita de Ovalle, no cambió la historia: fue nuevamente triunfo brasileño (11º), sido por 4×0, mismo marcador en São Paulo el 2011. En 4 minutos y dos remates al arco, el visitante se aventajó dos-cero, siendo responsabilidad de la zaga el segundo tanto (un cabezazo conectado a un metro del suelo que no pudo ser interceptado antes). Cada ataque brasileño era de mucho riesgo y alguna pérdida de ubicación, como sucedió en el tercera tanto caído en el Primer Tiempo.

Por lo menos, Chile mostró lo que siempre le costaba, más dominio de terreno y en campo contrario, aunque Brasil no tenía ningún problema para optar por la función de marca. No obstante, de igual manera, la disposición de enfrentar a Brasil como a cualquier equipo, es una evolución, aunque no tuviera ocasiones de gol suficientes como para ver cerca un descuento. Luego, un penal que no tuvo infracción para ser sancionado, permitió a Marta anotarle su 7º gol histórico a Chile en Adulta.

El Martes a las 20:00 en La Portada de La Serena será la nueva prueba que se espera aprobar y conseguir el primer resultado no negativo de todas las categorías para desde ya comenzar a variar la supremacía brasileña en estos tiempos en que Colombia, venezuela y Argentina son los únicos que le han restado puntos a la máxima potencia sudamericana. De esta manera, preveer una mejor competitividad ante equipos más poderosos cuando llegue el momento más importante: un torneo por una Copa.

El partido, también se podrá ver por algunos computadores y celulares especiales en el Facebook Selección Chilena.