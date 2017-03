Fútbol: Falta un Equipo Sudamericano para India

– 17 Marzo, 2017

El Mundial Masculino Sub-17 India 2017 completará la lista de 4 confederados de la Conmebol este Domingo 19 de Marzo, lista que ya ha asegurado a Brasil, Paraguay y Chile, en ese orden de cupos tomados.

En el Estadio El Teniente, de Rancagua (Chile), la 4ª Fecha jugada el Jueves 16, dio estos marcadores:

17:45) Paraguay 3×1 Venezuela > efectividad paraguaya en convertir la mayoría de las veces que llegan; una Venezuela que ha mostrado un rendimiento bajo respecto de la I Fase, que mereció ganarle a Colombia, pero que esta vez no fue mejor que los mediterráneos, quienes alcanzaron la clasificación al Mundial ya sin haber perdido ningún partido. Para la selección bolivariana, perder la chance de acercarse a clasificar, se aleja, pero no se pierde; la aritmética y la práctica se la pueden entregar.

20:00) Chile 1×0 Ecuador > el local ha superado sus partidos con lo poco, con la suficiencia de un solo gol, ahora frente al más débil del Grupo. La clasificación del cuadro anfitrión le permite cumplir su tarea, aunque no logren campeonar, perse a la matemática, matemática que favorece a Ecuador para jugar su última opción y esperar resultado para acompañar a los ya ganadores.

Hernán Caputto, Entrenador de Chile.

22:15) Brasil 3×0 Colombia > Nuevamente Brasil mostró su poderío sin tener que esforzarse demasiado, pero ya sabido que no debe confiarse en el mismo grado, de acuerdo, principalmente, a la mala experiencia sufrida con los paraguayos (cuando ganaban dos-cero y terminaron perdiendo dos puntos en la Fase 1). Con toda la cara y merecimiento de futuro Campeón, los descendientes de portugueses dejaron a la Selección Colombia con la complicación de poder perder su ida al Mundial.

*(Invicto): 10 puntos y +10 (Diferencia de Goles) / *Chile: 9 y +1 / *Paraguay: 8 y +4 / Colombia: 4 y -3 // Ecuador: 1 y -5 / Venezuela: 1 y -7.

El Domingo 19 será la última Fecha del SUDAMERICANO MASCULINO SUB-17: 17:45) Ecuador vs Venezuela / 20:00) Colombia vs Paraguay / 22:15) Chile vs Brasil.

.

COMBINACIONES

Como mínimo, Venezuela debe ganar 2×0 y esperar que Colombia pierda 0x2. Para Ecuador sería menos exigente: 1×0 a Venezuela y Colombia 0x1. Pero hay otras combinaciones que pueden dejar dentro a uno y fuera al otro. A Colombia le bastaría empatarle a Paraguay para clasificar dentro de su partido, si hay ganador en el preliminar; pero entraría clasificada si hubiera empate en ese primer juego.

Por el TÍTULO, Paraguay debe ganar a Colombia, mínimo, 6×0 y aguardar un empate de Brasil, siempre que no sea 4×4 o más. En tanto, Brasil, irá a la cancha sabiendo cuánto necesita, aunque sus posibilidades de ganarle a Chile son altas, equipo que solo requiere de la victoria para cambiar la historia.