Estado de situación incendios forestales en el país: Informe diario – 22 de enero

– 22 enero, 2017

Resumen ejecutivo: Datos actualizados según reporte Conaf a las 12:00 del 22/01/2017

Día/hora Incendios Controlados Incendios activos Incendios en combate 22/01 14:00hrs. 62 108 43

Hechos relevantes del día:

De acuerdo al informe de Conaf de las 12:00 horas del domingo 22 de enero, de la totalidad de incendios forestales activos que se tienen registro a nivel nacional al día de hoy (108 siniestros), 62 han sido controlados, 43 se encuentran en combate y 3 han sido extinguidos. Estos incendios abarcan una superficie afectada de 104.827,17 ha.

De acuerdo a la información de Conaf, las alertas vigentes son:

Alerta Roja para las comunas de Valparaíso, Casablanca, La Ligua (Valparaíso); Alhué, Pirque, Curacaví, Buin, Paine (Metropolitana); Vichuquén, Hualañé, Empedrado, Cauquenes (Maule); Bulnes (Biobío), Purén (Araucanía); además para las provincias de Melipilla (Metropolitana) y para la región de O´higgins y Bíobio.

Alerta Amarilla para las comunas de Santo Domingo, Quilpué, Calera, Llay llay, Limache, Villa Alemana (Valparaíso), San Pedro (Melipilla); además de la Provincia de Melipilla, Cordillera (Metropolitana); y para las Regiones del Maule.

Alerta Temprana Preventiva para las regiones de Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana, O´Higgins, Maule, Biobío, Araucanía, Los Ríos y Magallanes. Además para la Provincia de Osorno y Llanquihue.

Bajadas:

La Fiscalía está indagando la posible responsabilidad de una empresa eléctrica por el incendio de Pumanque -el más grande de los últimos años y que ha consumido más de 38 mil hectáreas. Queremos ofrecer toda nuestra colaboración al fiscal para esclarecer esa eventual responsabilidad.

La totalidad de incendios que están activos a esta hora, fueron provocados o por una negligencia o derechamente con intención. Entonces, que cada cual asuma su responsabilidad. No podemos, como país, seguir tolerando este nivel de indiferencia de los responsables de estos hechos ni de la ciudadanía y autoridades que no toman las precauciones o no denuncian.

El tema de los incendios es en buena medida, materia de prevención, educación y coordinación. Esperamos más de eso y menos críticas. Eso incluye a los alcaldes y otros dirigentes que han aprovechado esto para un minuto de fama. Los quisiéramos ver más en la etapa preventiva, que en la de las quejas.

Detalle por incendios: Información en base a reporte Conaf 12.00 hrs.

REGIÓN DE VALPARAÍSO

– SANTA MARÍA LOS MOLLES (La Ligua): El incendio al momento presenta actividad en tres de los seis sectores con una intensidad, el aumento de la velocidad del viento ha provocado que el avance del incendio cambie en dirección al valle. Amenaza: Viviendas. Recursos CONAF: 4 Brigadas, 2 técnicos, 1 puesto de comando. Superficie: 400 ha por confirmar.

REGIÓN METROPOLITANA

– TALAMI (Alhué): El Incendio presentó durante la tarde de ayer una reactivación con amenaza a viviendas as 300 metros. Se registran vientos cambiantes en el sector y muchas fumarolas que dificultan el combate aéreo. Al momento afecta a la Reserva Nacional Roblería del Cobre Loncha con una superficie de 76.5 ha. Recursos CONAF: 4 técnicos, 2 brigadas, 2 Helicópteros, Puesto de mando móvil. Otros recursos: 2 brigadas CMPC, 2 Camiones aljibes y 2 ambulancias ACHS. Superficie afectada: 3.702 ha por confirmar.

– LO CHACÓN (San Pedro): El incendio continúa con mala visibilidad producto de la gran cantidad de humo en el sector y con alta intensidad en el frente de avance. Amenaza: vegetación. Recursos CONAF: 2 brigadas y 1 técnico. Recursos adicionales: 1 BRIFE. Superficie afectada: 3.000 hectáreas por confirmar.

– EL NARANJO (Curacaví): El incendio se mantiene de mediana a baja intensidad, se trabaja en la construcción y reforzamiento de líneas cortafuego. La dificultad del incendio es la vegetación de Chaguales y la topografía en algunos sectores de un 100%. Amenaza: viviendas. Otros daños: 6 viviendas, 1 sede social y 5 galpones. Recursos CONAF: 2 Brigada, 1 Técnicos, 2 Helicópteros. Otros Recursos: 1 BRIFE, 4 Cuerpos de Bomberos, 6 Camiones Aljibes municipal, 1 bulldozer, Personal municipal (15). Superficie afectada: 4.114 hectáreas por confirmar.

– RINCONADA DE PIRQUE (Pirque): Incendio con baja intensidad en la mayoría de su perímetro, solo dos sectores del incendio presentan actividad media. Recursos CONAF: 3 brigadas, 3 Técnicos y 1 helicóptero. Recursos adicionales: 1 helicóptero ONEMI, 2 BRIFES. Otros daños: 2 casas. Superficie afectada: 3.500 ha por confirmar.

REGIÓN DE O´HIGGINS

– EL PERDIGADERO (Paredones): El Incendio presenta comportamiento extremo, con rápida propagación e intensidad media alta en los sectores 4 al 6 con intensidad media a alta, generando focos secundarios producto por la emanación de pavesas y la alta inflamabilidad de los combustibles, ráfagas fuerte viento en la zona y velocidad irregular. Durante la tarde se juntó con el incendio de Vichuquén “Las Cardillas” de la VII región. Amenaza: Poblado de Paredones, y las localidades de Nilahue y Panilonco. Otros daños: 4 viviendas, por confirmar. Superficie afectada: 17.745 ha por confirmar.

Recursos CONAF: 7 Brigadas, 12 técnicos, 1 Puesto de mando móvil, 3 aviones, 1 helicópteros y 2 Camiones Aljibe.

Recursos adicionales: 1 helicóptero ONEMI; 2 bulldozer, 4 retro-excavadora, 2 camiones aljibes, 2 cargadores frontales, Bomberos de distintas unidades, Personal de Forestal Mella (50) y trabajadores de los predios.

– NILAHUE BARAHONA (Pumanque): El incendio se encuentra en un 50 % contenido y el otro 50 % se presenta activo con intensidades media a alta, el frente de avance es hacia el sector Halcones y La Aguada, la vegetación afectada corresponde principalmente a plantaciones de pino. Amenaza: Población de La aguada, Trigo Viejo, Las Damas, la Villa, Cerro Colorado, El Cajón, y la Estrella. Superficie afectada: 38.293 ha por confirmar. Otros daños: 19 casas por confirmar, vehículos: 1 y 1 galpón.

Recursos CONAF: 9 brigadas, 9 técnicos, 2 Helicópteros, 2 aviones, 1 puesto de mando.

Recursos adicionales: 1 helicóptero ONEMI, 1 BRIFE, Puesto de Mando ONEMI, 1 retroescavadora, 2 Bulldozer y 2 Camiones Aljibes.

– COINCO (Coinco): El incendio se encuentra contenido con baja intensidad. Recursos: 2 brigadas. Recursos Adicionales: 3 Cuerpo de Bomberos, 1 bulldozer. Amenaza: Instalaciones industriales. Superficie afectada: 600 ha por confirmar.

REGIÓN DEL MAULE

– LAS CARDILLAS (Vichuquén): El incendio continúa con comportamiento extremo en el frente de avance, fuertes ráfagas de viento, se evacuan 2 brigadas que trabajaban en el frente de avance por seguridad en el combate. Continúa la amenaza al poblado de Vichuquén y plantaciones de pino. Amenaza: Poblado de Vichuquén. Recursos CONAF: 5 Brigadas, 3 técnico, y 2 helicópteros, 1 Puesto de mando, 1 Skidder. Recursos Adicionales: 3 BRIFES, 1 Helicóptero ONEMI, Superficie afectada: 6.850 ha por confirmar.

– CORONEL DE MAULE (Cauquenes): El incendio se mantiene activo con alta intensidad, afectando plantación de pino, presenta comportamiento conflictivo con avance rápido, se trabaja en resguardo de viviendas en el sector de Molco. Amenaza: Ciudad de Cauquenes. Recursos CONAF: 5 Brigadas, 1 Técnico, 1 helicóptero. Recursos adicionales: 2 BRIFES, 2 Cuerpo de Bomberos y personal de forestal Arauco, ambulancia ACHS. Otros daños: 5 casas, 5 vehículos, 1 aserradero. Superficie afectada: 4.000 ha por confirmar.

– LA PALMILLA (San Javier): El incendio se mantiene activo, sin embargo está contenido en ambos flancos, se trabajara en la cola del incendio para alcanzar el control en el día de hoy. Amenaza: casas aisladas. Recursos CONAF: 1 técnico. Recursos adicionales: 2 técnicos, 2 brigadas, 2 helicópteros y 2 aviones de empresa Formin y Forestal Arauco, Bomberos. Superficie afectada: 2.000 ha por confirmar.

– SANTA CRUZ (Cauquenes): El incendio se mantiene con comportamiento conflictivo por cambio de vientos locales y rápida propagación, Bomberos trabaja en resguardo de viviendas. Amenaza: Ciudad de Cauquenes. Recursos adicionales: Cuerpo de bomberos de Cauquenes, 1 Bulldozer y 1 camión aljibe. Superficie afectada: 2.000 ha.

– CERRO MAULE (Maule): Incendio con comportamiento conflictivo. Amenaza: Centros poblados Recursos CONAF: 2 personal técnico. Recursos adicionales: 2 Cuerpos de Bomberos. Amenaza: Viviendas. Superficie: 300 ha por confirmar.

– LAS MAQUINAS (Cauquenes): Incendio presenta un avance rápido con comportamiento extremo, con focos secundarios, fuertes vientos en el sector y una topografía irregular lo que dificulta el combate, al momento ha sido afectado un aserradero y amenaza directamente al poblado de Empedrado, además de se encuentra cortada la ruta Los Conquistadores. Amenaza: Viviendas. Recursos CONAF: 1 técnico Recursos adicionales: Bomberos de Empedrado, Bomberos de Cauquenes Superficie: 14000 ha por confirmar.

REGIÓN DEL BÍOBIO

– RINCONADA (Bulnes): Incendio se encuentra próximo a la contención, solo actividad dentro del área quemada se mantienen los trabajos para protección de viviendas y reforzamiento de cortafuegos. Amenaza: viviendas. Recursos CONAF: 2 brigadas, 1 técnico, 1 Helicóptero, 1 camión aljibe. Recursos adicionales: 2 Skidder Otros daños: 20 viviendas. Superficie afectada: 530 ha por confirmar.

– RAMUNTCHO (Hualpén): El Incendio se mantiene contenido con fumarolas dentro del área quemada, se mantiene bajo observación debido a que se encuentra en un sector con pendientes. Recursos CONAF: 1 técnico. Amenaza: Forestal. Superficie afectada: 0,7 ha por confirmar.

REGIÓN DE LA ARAUCANÍA

– PANGUECO (Purén): El incendio presenta actividad baja actividad, contenido en todos sus sectores. Amenaza: Viviendas y Forestal. Recursos CONAF: 5 brigadas, 7 técnicos, 1 puesto de mando. Recursos adicionales: 1 brigada de Masisa, 1 ambulancia y 2 camiones aljibes de ONEMI. Superficie afectada: 69.4 ha por confirmar.

– LA ESPERANZA (Collipulli): Incendio con actividad baja, sin avance en sus frentes. Amenaza: Poblado Villa La Esperanza. Recursos CONAF: 3 brigadas, 2 técnicos. Recursos adicionales: 2 brigadas y 2 camiones aljibes. Superficie afectada: 200 ha por confirmar.

– HUAPITRIO (Collipulli): El incendio se presenta activo con baja actividad dentro del perímetro, en el día de hoy se trabajara para alcanzar el control de este incendio: Viviendas. Recursos CONAF: 1 brigada, 1 técnico. Recursos adicionales: personas del lugar. Superficie afectada: 100 ha por confirmar.