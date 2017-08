Energía y Género: vecinas de El Monte se capacitaron en eficiencia energética

En el marco de la Agenda de Energía y Género, este miércoles 23, se realizó un taller a cerca de 300 vecinas de El Monte para capacitarlas en el buen uso de la energía en sus hogares.

Con la presencia de la subsecretaria de Energía, Jimena Jara; el gobernador de la provincia de Talagante, Juan Pablo Gómez; y el seremi de Energía, Sergio Versalovic, cientos de mujeres de la comuna de El Monte recibieron datos prácticos de eficiencia energética y un kit de ahorro compuesto por 2 ampolletas LED, un aireador y sellos para puertas y ventanas.

“Usando bien la energía, ganamos todos. Por eso, entregar estos consejos prácticos a las mujeres de El Monte es muy bueno porque ellas los pueden transmitir a sus vecinas, maridos e hijos. Tenemos una Agenda de Energía y Género que considera acortar las brechas que existen en el sector entre hombres y mujeres porque creemos necesaria la participación de la mujer”, indicó la subsecretaria de Energía, Jimena Jara.

El programa Mi Hogar Eficiente del Ministerio de Energía, se realiza en todo Chile desde fines de 2015 y, a la fecha, ha beneficiado a cerca de 25 mil familias de la Región Metropolitana.

“Esta charla es muy relevante, los datos son muy buenos y el kit que reciben los asistentes es de gran ayuda. Tenemos cerca de mil familias que han aprendido que ahorrando energía, también se beneficia el presupuesto”, indicó el gobernador de la provincia de Talagante, Juan Pablo Gómez.

Por su parte, el seremi de Energía metropolitano, destacó que “como sector queremos aportar en el avance de la equidad de género en Chile en todos los ámbitos, desde la gestión de los grandes proyectos hasta la instalación de soluciones domésticas. Con este taller, las mujeres se capacitaron en temas de eficiencia energética y lo pueden aplicar en su casa, generando ahorro en los gastos del hogar y aportando al desafío país relacionado al buen uso de la energía”.

Para Gabriela Valenzuela, una de las mujeres presentes, la actividad “fue buena y es verdad que estamos muy mal acostumbrados y que cuando no usamos un aparato, lo dejamos enchufado, ahora ya no lo haré. Además, me parece importante que se nos incluya más y en diferentes áreas”.

Cabe mencionar que esta Agenda de Energía y Género fue presentada por el ministro la cartera, Andrés Rebolledo, en marzo de este año, se alinea con la que tiene el Gobierno de la Presidenta Bachelet y busca que más chilenas sean parte de este sector.

Prensa Seremi de Energía RM: 569 61577427

mmarilao@minenergia.cl /www.minenergia.cl / @EnergiaRM