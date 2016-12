En Macul se Quedó la Copa

– 30 diciembre, 2016

*** COLO-COLO 4×0 SANTIAGO MORNING ***

Con arbitraje de la misma terna que dirigió la Final de la Libertadores en Uruguay (Limpeño 2×1 Estudiantes de Guárico), no pudo Santiago Morning quedarse con la Copa en esta, su tercera Final, sida ante el mismo equipo, el cual, en su propio recinto, pero, a diferencia del 2014, no en el estadio, sino en la cancha #2 del Complejo (porque es local el de mejor rendimiento). Las colocolinas debieron comenzar perdiendo en el buen inicio de las rosadas, cuando Pardo marcó y quitó el balón a Guerrero justo fuera del área, quedando sola frente a Armijo, quien, en todo caso, ya estaba a dos metros de la capitana, alcanzando el balón que la Dany decidió llevarse para marcar sin obstáculo. Después fue Cata López la que dejó marcas atrás corriendo, aunque sin mejor velocidad, por su sector izquierdo hasta el interior del área, donde no alcanzó a rematar.

*** PRIMER TIEMPO ***

Eran los momentos en que el local, por su parte, se aproximaba con peligro con la creación de Gutiérrez y provocando los cierres oportunos y raudos de la gran figura del partido en el cuadro recoletano, Galaz. Luego, la venezolana Ascanio, que había tenido una entrada con un cabezazo elevado, sacó buen uso de una pelota que le quedó incómoda a Ojeda en el centro de su campo, esperando un bote para sacar, pero la “Miku” la tomó y remató al rincón izquierdo desde 24 metros. Por ahí un centro de Huenteo al segundo vertical fue cabeceado por Muñoz elevando y otras positivas intervenciones de la puertovarina Bórquez, viviendo su primera Final. No tardó una aparición de Xio Soto por su lado, disparando al ángulo izquierdo, exactamente, del primer poste; tal como lo gritó el entrenador.

*** SEGUNDO TIEMPO ***

Fue el Morning quien se apropió del juego tras el descanso, pero sin poder acercarse a un descuento. Araya, figura del Segundo Tiempo, logró avanzar entre defensas desde mediocampo y le fue posible disparar, pero elevado. Armijo cazó un balón lejos del arco. Cata López recibió por la derecha y, con marca a presión, sacó un débil tiro al cuerpo de la golera. Al frente, off side más off side más off side; posteriormente, ya mejor ubicadas las blancas, se perdían goles; sobre todo el toque de Huenteo hacia la izquierda de Bórquez, quien estiró el brazo para tapar.

Pero la ilusión del descuento que menguara distancia, lo quebró la “Chile Chico” con su penal pateado a la derecha del pórtico tras infracción marcada a la guatemalteca Andrade sobre la misma volante, al cruzarse impidiendo el remate de volea tras amortiguar el balón. Y muy pronto, Huenteo, pudo apuntar un remate bajo para exagerar el marcador final.

*** PRÓXIMO ***

Otro partido especie Final se viene ahora: la Definición a la Copa Libertadores entre Universidad de Chile, Campeón del Apertura (1ª vez en ANFP), y Colo-Colo, Campeón del Clausura (11ª vez en ANFP); en la cancha 1 del Complejo Quilín de Peñalolén, el Miércoles 4 de Enero en algún momento de la tarde, se espera.

TORNEO: Campeonato Clausura 2016 Femenino ANFP – Adulta

JORNADA: Final – partido único

DÍA: Jueves 29 de Diciembre 2016

ESTADIO: Monumental, cancha 2, Macul.

PÚBLICO APROX.: 360 pers. (150 vis.)

HORA INICIO: 18:04, con SM saliendo al Norte.

TIEMPOS: 48:06 y 48:06.

**GOLES: 16’PT- Ascanio (*1×0), 21’PT- R. Soto (*2×0); 33’ST- C. Soto –pen- (*3×0), 36’ST- Huenteo (*4×0).

AMARILLAS: 32’PT- Guerrero (CC) y Y. López (SM); 01’ST- Gutiérrez (CC), 02’ST- B. Muñoz (CC), 12’a ST- Pardo (SM), 45’ST- *Y. López (SM).

EXPULSIONES: 45’ST- *Y. López (SM con 10 jug) por Doble Amarilla.

INCIDENCIAS: No hubo.

CORNERS: 5-0

FIGURAS: CC> Ríos, C. Soto, GUTIÉRREZ, Huenteo / SM> GALAZ, Araya.

ÁRBITRAS: Paola Barría, con Marcia Castillo y Cindy Nahuelcoy, más Barbra Bastías (ANFP).

***** COLO-COLO (4) ***** (blanco / blanco / blanco)

12-Carolina Armijo / 2-Rocío Soto, 18-Camila Sáez, 3-Carla Guerrero, 13-Tyare Ríos / 4-Francisca Lara, 6-Claudia Soto –cap-, 8-Ana Gutiérrez / 7-Bárbara Muñoz, 10-Yusmery Ascanio, 19-Yessenia Huenteo.

—–1-Carla Chamorro –arq-, 11-Geraldine Leyton, 15-Yastin Jiménez (12’b ST x7), 16-Fernanda Hidalgo (37’ST x10), 17-Jeannette Aguirre, 20-Valentina Díaz (39’ST x4).

DT: Carlos Véliz / PA: Andrés Romero.

AUDIO> ANA GUTIÉRREZ

AUDIO> YESSENIA HUENTEO

AUDIO> TYARE RÍOS

***** SANTIAGO MORNING (0) ***** (rosa / negro / negro y blanco)

12-Gabriela Bórquez / 7-Marina Cano, 15-SuHelen Galaz, 10-Yipsy Ojeda, 20-Emilia Pastrián / 16-Francisca Mardones, 18-Marcela Pérez, 8-Karen Araya / 9-Yesenia López, 14-Daniela Pardo –cap-, 19-Catalina López.

—–1-Daniela García –arq-, 2-Camila Muñoz, 4-Carolina Lillo, 6-Daniela Andrade (19’ST x18), 11-Valentina Lucero (28’St x19), 17-Martina Yévenes.

DT: Alex Castro / AT: Raúl Aburto / PF: Adrián Aguilar / PA: Héctor González.

AUDIO> SU·HELEN GALAZ

AUDIO> KAREN ARAYA

AUDIO> GABRIELA BÓRQUEZ

.