Discurso íntegro de Alejandro Guillier en proclamación del PC con propuestas de cambios para Chile y que encendió las alarmas en la derecha

Vamos a elegir a los intendentes, traspasaremos competencias reales y efectivas a los territorios y crearemos una ley de rentas regionales que permita a las regiones desarrollar sus propias estrategias y planes de desarrollo.

Avanzaremos desde la administración municipal al gobierno local. Empoderaremos a las organizaciones sociales y a las juntas de vecinos para hacer de la participación social una promesa hecha realidad. La democracia nace en el barrio y la comuna.

******

PALABRAS FINALES

Amigas y amigos.

No nos engañemos. Todas estas reformas requieren de una nueva constitución que tenga origen democrático y participativo, que apueste a la justicia, que distribuya el poder hoy concentrado en pocas manos y en ocho cuadras que rodean La Moneda, llevándolo a los territorios para que se den su propio buen gobierno.

Una constitución que instaure estos derechos básicos que hemos reivindicado. Donde también se reconozcan los pueblos y naciones que constituyen este país diverso. Donde no haya discriminación hacia la mujer y cada quien pueda vivir su identidad de género libremente y con igualdad de derechos. Donde no solo haya libertad religiosa, sino igualdad de culto. Donde el estado no tenga una camisa de fuerza en un rol meramente subsidiario. Queremos