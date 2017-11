Diputados PC presentan requerimiento a Contraloría por actuación de Piñera en ley de Royalty minero

Los Diputados Comunistas Daniel Núñez y Lautaro Carmona, presentaron un requerimiento ante la Contraloría General de la Republica, con el objeto que este último organismo se pronuncie acerca de los conflictos de interés de Sebastián Piñera en la ley de Royalty Minero que beneficio a SQM.

Recordemos que sobre la minera no metálica aún pesa la sospecha de que esta habría sido favorecida con la normativa tributaria que afectaba al rubro, y que incluso habría incidido en la redacción y aprobación del texto legal durante el Gobierno del propio Piñera.

Concluida la entrega de la denuncia, el Diputado Daniel Núñez explicó que empresas vinculadas al hoy candidato de la Derecha, mantenían contratos con SQM entre los años 2009 y 2010, existiendo la fundada sospecha que la invariabilidad tributaria que favoreció a la minera no metálica en el marco del Royalty, surge del conflicto de intereses del ex Mandatario.

Daniel Núñez subrayó que esta es una prueba de fuego para el Contralor Jorge Bermúdez ,en donde tiene la posibilidad de hacer cumplir la ley de probidad al analizar y eventualmente sancionar este acto , que a juicio del parlamentario, permitirá dar un paso significativo para terminar con la relación perversa que existe entre el dinero y la política.

Por su parte, el Diputado Lautaro Carmona señaló que la propia Contraloría ha expresado en sus dictámenes que la corrupción surge no solo del soborno, sino también de las negociaciones incompatibles y los conflictos de intereses, por lo que ahora es el momento de aplicar este principio en la relación de negocios sostenidos entre Piñera y SQM.

El legislador PC por Atacama consideró oportuno que el Contralor Bermúdez entregue una resolución directa y drástica, pues de esta manera se podrá establecer la conducta de quien hoy pretende ser Presidente de Chile y que con actos reñidos con la ley podría, de ganar la elección, nuevamente favorecer a sus propios intereses por sobre el beneficio de todos los chilenos.

Es importante recordar que el vínculo de Piñera con SQM y el Royalty Minero, se agrava al considerar que el ex Senador y ex Ministro de Economía del hoy abanderado de Derecha, Pablo Longueira, fue procesado por el delito de cohecho, al recibir indicaciones de parte del ex Gerente de SQM Patricio Contesse para incorporarlas a la redacción de la ley de Royalty minero, lo que le permitió a la empresa acceder a beneficios tributarios y con ellos obtener grandes ganancias.