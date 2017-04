Diputado Teillier y propuesta de presidencial: “Se empieza a configurar un nuevo sistema de pensiones”

– 13 Abril, 2017

Presidente del PC dijo que se avanza a un marco mixto y que el gobierno no pateó para adelante el tema de las AFP.

Equipo. ElSiglo.cl Valparaíso.

Una de las cosas que dijo la Presidenta Michelle Bachelet es que se avanza hacia un sistema mixto de pensiones…

Así es, un sistema mixto donde participan los cotizantes, es decir, los trabajadores, el Estado y los empleadores, los empresarios. Esto, indudablemente, empieza a configurar un nuevo sistema de pensiones en Chile, que supera el sistema único de la capitalización individual a través de las AFP.

¿Se avanza en dejar atrás el sistema de las AFP.

Creo que sí. Por ejemplo, ahora el 5% que van a poner los empleadores va a ser manejado o administrado por una entidad estatal, que se especificará cuál será. Esa plata, ese 5%, no va a ir a las AFP, así que ése no será el único ente previsional en Chile. Entra a escena un ente estatal, del sector público.

¿Qué significa esto de un sistema solidario, de ahorro colectivo?

Esto hay que graficarlo. De partida, que aquí todos aportamos para todos, hay incluso lo que se llama un sentido solidario intergeneracional. Habrá un sistema de ahorro colectivo. Eso beneficia a muchos trabajadores. Además, significa que en lo inmediato, aquellos cotizantes que están en las AFP, que están pensionados, tendrán un aumento promedio del 20% en los montos actuales de pensiones de vejez entregados por las AFP. Además, se proyecta un aumento del 50% en las pensiones de los actuales cotizantes cuando jubilen. Como hay pensiones que son más bajas porque hay sueldos que son más bajos, entonces el 2% del ahorro colectivo se va a entregar para elevar esas pensiones. Porque del 5% que pondrán los empleadores, el 2% va a ese fondo solidario. Eso es positivo.

El Partido Comunista, ¿queda satisfecho con este anuncio?

Varias de las propuestas planteadas por la Presidenta forman parte de nuestra propuesta sobre pensiones. Hay bastante de lo que planteamos, como el sistema mixto, que el 5% fuera a un ente estatal, aunque queríamos que todo ese 5% fuera al ahorro colectivo, pero bueno, sólo quedó en 2% y el resto va a la cuenta individual. Otra cosa es que ahora van a estar reguladas las comisiones que se cobran y si una AFP tiene pérdidas, no podrá llegar y traspasarlas a los trabajadores.

Pero desde vocerías del movimiento No+Afp, de economistas, hay críticas de que esto es insuficiente. Algunos llegan a decir que todo queda casi igual.

No sé si es quedar casi igual que se eleven en un 20% muchísimas pensiones. Y que en unos años más los actuales cotizantes tendrán mejores pensiones. Ahora las cosas no serán igual para millones de pensionados, eso es algo concreto. No estoy diciendo que esto sea la solución en el tema de las AFP, no decimos que está todo arreglado, para nada. Lo que estamos diciendo es que es un paso a un sistema mixto, hacia algo que tendrá que irse perfeccionando, mejorando. No podemos conformarnos con que esto va a ser el sistema previsional permanente del país. Hay mucho más que avanzar. Lo importante es que se presentó este proyecto que estaba comprometido, y en lo esencial empieza de inmediato a mejorar las pensiones de las chilenas y de los chilenos.

¿Usted cree que frente a toda la crisis social que se abrió por el tema de las AFP, hay finalmente respuesta del gobierno o no?

Me parece que sí, que hay una respuesta, un proyecto, se avanza. En el programa de gobierno estaba crear una AFP estatal y me parece que este proyecto es mejor que la AFP estatal. Se da cuenta de un problema serio en el país y se avanza hacia un sistema mixto. No se pateó para adelante este tema, eso es importante.

¿Y la discusión que se viene en el Congreso?

Lo más probable es que no sea fácil, recordemos que la derecha no quiso participar de este acuerdo, ellos defienden a pie juntilla las AFP, la permanencia del sistema privado, así que la discusión será compleja. Creo que la gente deberá mirar las posiciones que se adopten y se vea quiénes están por mejorar ahora las pensiones y quienes quieren dilatar las cosas, encontrar excusas para seguir igual.





