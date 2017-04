Diputadas y Concejalas comunistas entregan carta de rechazo a Hacienda por aumento de edad de jubilación

– 4 Abril, 2017

Hasta el Ministerio de Hacienda llegaron esta mañana las diputadas Karol Cariola y Camila Vallejo, acompañadas de concejalas comunistas de la Región Metropolitana, para entregar una carta dirigida al titular de la cartera, Rodrigo Valdés, donde manifiestan su preocupación respecto del debate de pensiones y su rechazo a un posible aumento en la edad de jubilación de las mujeres, tal como ha trascendido por diversos medios de comunicación por estos días.

La misiva, respaldada por las concejalas Grace Arcos (Conchalí), Elena Salazar (Independencia), Judith Rodríguez (Cerro Navia), Irací Hassler (Santiago) y Alejandra Placencia (Ñuñoa), señala enfáticamente que dicha propuesta –de convertirse en realidad- acentuará la brecha y la desigualdad de las mujeres y aumentará la discriminación en el campo laboral.

La diputada por Recoleta e Independencia, Karol Cariola, expresó que “hemos planteado en varias oportunidades que las mujeres en nuestro país ya tienen bastantes discriminaciones como para además sumar un elemento que nos parece absolutamente irresponsable en un contexto como el que tenemos en nuestro país: las mujeres tienen casi un 30% menos de salario que los hombres, las mujeres tenemos menos condiciones y menos posibilidades laborales, existe mecanismos de discriminación a propósito del fuero parental, de hecho con Camila presentamos un proyecto de ley para hacer equitativo el fuero parental tanto para padres como para madres, precisamente para que este no sea un elemento de discriminación”.

La parlamentaria agregó que “nos parece que es una medida absolutamente absurda, nosotros la rechazamos desde el inicio, creemos que este no es el momento de dar ese debate, es el momento de discutir como mejoramos las condiciones laborales de las mujeres para terminar con la exclusión laboral, para terminar con las discriminaciones, y por sobretodo para terminar con la explotación, que en las mujeres y sobretodo en las mujeres más pobres de nuestro país, es aun mayor”.

Cariola, actual presidenta de la Comisión de Salud de la Cámara Baja dijo que “no queremos tener pensiones bajas, y además pensiones que hoy día están dadas por un sistema que ha fracasado y ha dado muestras concretas que no da abasto. Cambiemos primero el sistema antes de pensar con cualquier otra medida que tiene que ver con seguir explotando y perjudicando a las mujeres”.

Por su parte, la jefa de Bancada PC-IC, diputada Camila Vallejo, comentó que “el Gobierno se ha comprometido a ingresar una propuesta de cambio al sistema de pensiones y nosotros hemos sido enfáticos, a través de las movilizaciones a las que nos hemos sumado, en que queremos un sistema de pensiones de verdad, que sea público, solidario, tripartito y que garantice un aumento de pensiones tanto a los actuales jubilados como a los que hoy están trabajando y que tendrán que jubilar”.

La representante de La Florida calificó la medida como una regresiva e injusta pues no se considera el trabajo doméstico como tal y llamó al Gobierno a aclarar esta situación.

“No es justo. No es justo porque las mujeres siempre han trabajado doble jornada (…) Aplicar un aumento de la edad de jubilación sin comprender el esfuerzo que estas mujeres han hecho para el país de manera no remunerada, es una discriminación total. No nos parece justo. Vamos a plantearlo hasta el final porque nos parece que el sistema previsional que se tiene que proponer debe hacer conciencia de esta realidad y no aumentar la discriminación, el perjuicio y la explotación a las mujeres chilenas”, sentenció Vallejo.

Finalmente, la diputada Vallejo indicó que “esperamos tener pronta respuesta oficial desde el Ministerio de Hacienda, porque la verdad es que esta no ha sido una propuesta del Partido Comunista, y entiendo que de ningún partido de la Nueva Mayoría ha propuesto aumentar la edad de jubilar. Así que al menos desde los partidos de la Nueva Mayoría esto no es una medida conversada y si es una medida que se está discutiendo, es unilateral. Así que esperamos que se aclare”.