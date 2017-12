Dip. Gutiérrez y caso Exalmar: “Piñera siempre tuvo conocimiento de todas las operaciones que estaban cubiertas por el fideicomiso ciego que era una falsedad”

Por 42 a favor, 34 en contra y una abstención, la Cámara de Diputados de Chile aprobó este mediodía el informe de la comisión investigadora del caso Exalmar, documento que reprocha ética y políticamente al candidato Sebastián Piñera por adquirir acciones de la pesquera peruana en su calidad de presidente, mientras nuestro país se encontraba en pleno litigio marítimo con Perú en la Corte de la Haya.

El diputado del Partido Comunista por la región de Tarapacá y principal impulsor de esta indagatoria, Hugo Gutiérrez, se mostró contento y satisfecho por la votación en Sala indicando que “la comisión investigadora arrojó antecedentes relevantes, importantes y fehacientes. Y primero, que efectivamente hubo una compra de una empresa pesquera peruana durante el juicio en la Haya, y esta empresa chilena que compró Exalmar es Bancard que era de propiedad de Piñera”.

A su vez, Hugo Gutiérrez (PC) agregó que “el ex presidente Piñera se excusó diciendo que cuando se compró esa empresa peruana durante su gobierno él no tenía conocimiento. Al final todo radica en si Piñera conocía o no conocía la compra por parte de una empresa de la que era socio fundador durante su mandato y creo que él se escudó en algo que también esta comisión investigadora logró establecer, en un fideicomiso ciego que se demostró fehacientemente inexistente porque en ese tiempo en que se constituyó no existía regulado en Chile”.

“Él siempre tuvo conocimiento de todas las operaciones que estaban cubiertas por el fideicomiso ciego que era una falsedad. Pero además, también se acreditó que gran parte de su fortuna no estaba cubierta por este fideicomiso que ya era mentiroso, sino que estaban en unos paraísos fiscales en las Islas Vírgenes Británicas y que también , por supuesto, pudo haber tenido conocimiento de esa inversión tal cual la tuvo su hijo”, expresó el parlamentario del PC.

“Esta comisión investigadora aportó antecedentes que le dan seriedad a una serie de información que estaba en la opinión pública pero que esta comisión lo dejó establecido con una cierta rigurosidad, eso es lo importante y eso fue apoyado por la Cámara de Diputados”, concluyó el diputado Hugo Gutiérrez.