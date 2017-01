CUT entregó declaración pública en respuesta a propuesta de los empresarios sobre el sistema de pensiones

– 19 enero, 2017

DECLARACIÓN PÚBLICA

La Central Unitaria de Trabajadores de Chile frente a los anuncios y propuestas presentadas por la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC), manifiesta:

1.- Hemos sido claros en señalar desde la imposición del sistema de AFP nuestro rechazo enérgico y crítica al actual sistema que nos rige. Lo hemos dicho desde los años 80 a la fecha: No somos partidarios de un sistema de pensiones que se basa en el lucro e incentivo económico a los privados para administrar la política de protección social que tiene como base la garantía y derecho a una justa retribución al trabajador y trabajadora por el aporte entregado al desarrollo y crecimiento del país.

2.- Entendido en esa magnitud, estamos frente a un debate que no es –ni a nivel mundial ni nacional- un debate sobre las garantías para que privados aseguren su ganancia. Se trata de un debate para determinar por sobre todo los mejores instrumentos y propuestas para desarrollar el más pertinente sistema previsional que asegure la efectiva protección social garantizando, en primer lugar, pensiones justas para todos los trabajadores y trabajadoras sin distingo alguno

3.- Por ello, resulta de una alta preocupación las propuestas presentadas el día de ayer por la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC). Revisadas en detalle, se evidencia que el eje articulador que ordena el conjunto de propuestas es el fortalecimiento del actual sistema de pensiones, sin siquiera garantizar que se cumpla con la promesa hecha por sistema de AFP de entregar pensiones equivalentes al 70% de lo que recibía el trabajador como activo.

4.- En esta línea se enmarcan propuestas como: aumentar la tasa de cotización obligatoria, donde el aporte del empleador sería inferior a un tercio de lo que aporta el trabajador; los mecanismos para promover el ahorro voluntario colectivo como herramienta para aumentar la cotización; el aumento en la edad de jubilar de hombre y mujeres o la incorporación forzosa de los trabajadores independientes. Todas medidas que buscan aumentar el aporte exclusivamente en las cuentas individuales, es decir, todos recursos destinados a las AFP’s.

5.- Pero tan inquietante como resultan estas propuestas de fortalecimiento del sistema, resultan más asombrosas las propuestas sobre la garantía de pensión a los más vulnerables, pues lo que queda en evidencia es que las propuestas buscan “despejar” el costo que tiene para el sistema de AFP la garantía de este derecho para los más pobres o quienes por diversos motivos, no podrían acceder a cotización permanente asignándola ahí un rol al Estado. Es decir, si el ingreso del trabajador permite ganancia para el sistema, el trabajador estará obligado a cotizar en la AFP; mientras no lo sea, el Estado es el que debe responder.

6.- Una propuesta como esta revela nuevamente que, para el empresariado en nuestro país, el Estado solo sirve cuando se trata de atender aquello que no les resulta rentable a ellos y, por tanto, su acción debe estar focalizada en los más pobres. Este tipo de concepciones son las que nos ha llevado a políticas fracasadas no solo en el ámbito de las pensiones, sino también en derechos como educación, salud, vivienda, entre otros.

7.- Respecto de las propuesta sobre el mundo del trabajo, no podemos como Central sino compartir que el debate previsional es por sobre todo un debate integral del sistema laboral. No obstante, no podemos considerar que sea a través de profundizar la precarización del empleo que vamos a lograr avanzar en un mejor sistema de pensiones, pues de esta forma solo consolidamos el círculo vicioso de que a bajos salarios y empleos precarios se concluye en pensiones de miseria.

8.- Se daba a conocer el día de ayer un informe de OXFAM en que se señalaba que 8 hombres poseen la misma riqueza que 3.600 millones de personas. Son estos fenómenos mundiales que también están en nuestro país los que explican y hacen sostenibles sistemas como el sistema de AFP. Mientras el hilo conductor de los grupos de interés sea ganar a toda costa no vamos a resolver nuestros problemas, ni menos dar resolución al problema de pensiones.

9.- Saludamos que todos los actores sociales y políticos busquen contribuir en el debate nacional al que hemos sido convocados. Sin embargo, debemos ser claros y enfáticos en señalar nuestras diferencias con propuestas que solo buscan proteger grupos de interés y que limitan el debate a los costos que para ellos tendría el cambio del actual sistema.

10.- Como Central Unitaria de Trabajadores hemos hecho propuestas y seguiremos contribuyendo al debate, asumiendo que el punto central que debe orientar nuestros aportes es garantizar que trabajadores y trabajadoras cuente con una real y efectiva política de protección social, avanzando en una concepción de estado Solidario donde el derecho a una pensión justa sea el imperativo político y moral.

