Coronel Campeón Súper Senior

– 28 enero, 2017

*** CORONEL 3×0 PUENTE ALTO ***

Campeón Invicto es el Título que consiguió la Selección Súper Senior (Mayores de 45 años) la Selección de la Asociación Coronel en el Nacional número 2 de ANFA, organizado por la Asociación Rancagua, en conjunto con la Municipalidad y patrocinado por ARFA Sexta.

Después que Puerto Montt, al ganar 3×1 a Coínco, se quedara, y nuevamente, como en 2015, con el Tercer Lugar, el centenar de personas que lo presenció aumentó grandemente para adornar una Final de mucha emoción. Un Puente Alto que dominó todo el partido, no pudo marcar por indecisiones de sus atacantes, pues abusaban del control para intentar desmarcarse y encontrar un espacio para pase o remate, dada la marcación multitudinaria de los sureños, que no mostraban mucha aerodinámica ni un portero muy seguro de manos en varios instantes.

El cambio de suerte para Coronel era la rapidez en el toque, técnico y profundo, de sus volantes ex profesionales en Lota Schwager, Saldías y Gajardo, que aniquilaron a la defensa con pocas llegadas, terminadas siempre en peligro y en goles.

Si Coronel fue campeón fue por sus virtudes bien aprovechadas. Si no lo fue Puente Alto fue por el tempranero gol de Tiro Libre del ex Huachipato Torres y los impedimentos que se le presentaron (como un penal a la distancia de Guevara cuando iban a cero y una pifia de Claudio Torres en los 28 segundos del reinicio cuando estaba solo casi en la línea de meta). Puede ser justo el Título, aunque no el marcador, por la solvencia del Campeón del Bío-Bío; sin embargo, como partido, para Puente Alto no fue un premio merecido la Copa del Segundo Lugar.

TORNEO: Nacional Súper Senior – ANFA

JORNADA: Final

DÍA: Viernes 27 Enero 2017

ESTADIO: Municipal “Patricio Mekis”, cancha 1; Rancagua.

PÚBLICO APROX.: 2.000 pers.

HORA INICIO: 21:09, con CNEL saliendo al Norte.

TIEMPOS: 37:26 y 39:17.

**GOLES: 12’PT- J. Torres –tl- (*1×0), 32’PT- Montenegro (*2×0); 36’ST- García (*3×0).

AMARILLAS: 10’PT- Aravena (P.AL), 26’PT- Gutiérrez (P.AL), 29’PT- Silva (P.AL), 33’PT- Montenegro (CNEL); 11’ST- J. Torres (CNEL), 23’ST- Guevara (CNEL), 24’b-ST- García (CNEL), 24’c ST- Valdés (P.AL).

EXPULSIONES: No hubo.

INCIDENCIAS: No hubo.

CORNERS: 0-7

FIGURAS: CNEL> Guevara, GAJARDO, Montenegro / P.AL> V. Sandoval, G. Sandoval.

ÁRBITROS: Víctor Comas, con Germán Marín y John Gaete, más Aldo Gómez (ANFA).

***** CORONEL (3) ***** (blanco det. azul / blanco / blanco)

15-Hugo Alvear / 13-Richard Fierro, 5-Narciso Guevara, 3-Jorge Lazo, 4-Raúl Vega / 17-Leonardo Gajardo –cap-; 7-Jorge Torres, 6-Jaime González; 10-Bernardo Saldías / 12-Marcelo Montenegro, 9-Héctor Esparza.

—–2-Mauricio Meza, 8-Daniel García (21’ST x6), 11-Germán Astete (27’ST x9), 14-Mauricio Núñez, 15-Eduardo Quezada, 16-Héctor Ortuya, 22-Sergio Pérez –arq-.

DT: Juan Zambrano.

AUDIO> LEONARDO GAJARDO

AUDIO> MARCELO MONTENEGRO

CAMPAÑA>> 1×1 Rinconada; 2×1 Dvo. Astaburuaga; 1×0 Antofagasta / 6×1 tierra Amarilla / 3×3 (p:4×2) Puerto Montt / 3×0 Puente Alto.

***** PUENTE ALTO (0) ***** (azul det. naranja / azul / azul)

1-Óscar Barceló / 2-Fernando Silva, 15-Óscar Aravena, 8-Alfonso Valdés, 4-Raimundo Cabezas / 14-Eduardo Plaza; 6-Patricio Gutiérrez, 7-Moisés Troncoso; 16-Víctor Sandoval / 9-Alexis Cisternas, 11-Claudio Torres.

—–3-Genaro Sandoval (04’ST x11), 5-Héctor Santibáñez (15’ST x2), 10-Luis Reyes (34’PT x6), 12-José Torres, 13-Eduardo Neira, 17-Óscar Carrasco, 19-Joaquín Espinoza.

DT: Mauricio Morales / AT: Mario Jorquera.

AUDIO> ALFONSO VALDÉS

CAMPAÑA>> 2×1 Dvo. The Chilean; 1×2 Comte. San Martín; 3×1 Serena Norte / 1×0 La Unión / 2×1 Coínco / 0x3 Coronel.

*** NACIONAL SÚPER SENIOR ***

<<GRUPO A>> Est. “Patricio Mekis” – RANCAGUA

1ªF – S.14-Ene

P. Montt 1×1 La Unión

Rancagua 3×0 Pozo. Alm.

2ªF – L.16-Ene

La Unión 5×2 Pozo Alm.

Rancagua 0x3 P. Montt

3ªF – Mi.18-Ene

Puerto Montt 7×1 Pozo Almonte

Rancagua 1×1 La Unión

POSICIONES

*Pto. Montt: 7 / +9

*La Unión: 5 / +3

Rancagua: 4 / +0

Pozo A.: 0 / -12

<<GRUPO B>> Est. “Guillermo Saavedra” – RANCAGUA

1ªF – S.14-Ene

C. S. Martín 0x1 Serena Norte

P. Alto 2×1 Dvo. The Chilean

2ªF – L.16-Ene

Serena Nte. 4×3 The Chilean

Pte. Alto 1×2 C. S. Martín

3ªF – Mi.18-Ene

Comandante San Martín (Arica) 3×3 Dvo. The Chilean (Traiguén)

Puente Alto 3×1 Serena Norte

POSICIONES

*Pte. Alto: 6 / +2

*Serena Nte.: 6 / +0

C. S. Martín: 4 / +0

The Chilean: 1 / -2

<<GRUPO C>> Est. “P. Mekis”

1ªF – D.15-Ene

P. Aysén 0x4 T. Amarilla

Coínco 3×2 Barrio Sur

2ªF – Ma.17-Ene – Est. Nororiente

T. Amarilla 1×1 Barrio Sur

Coínco 6×0 P. Aysén

3ªF – J.19-Ene – SUSPENDIDA

3ªF – V.20-Ene

Puerto Aysén 1×6 Barrio Sur (Punta Arenas)

Coínco 1×2 Tierra Amarilla

POSICIONES

*T. Amarilla: 7 / +5

*Coínco: 6 / +6

Barrio Sur: 4 / +4

Pto. Aysén: 0 / -15

<<GRUPO D>> Est. “G. Saavedra”

1ªF – D.15-Ene

Dvo. Astaburuaga 2×0 Antofagasta

Coronel 1×1 Rinconada

2ªF – Ma.17-Ene

Antofagasta 1×4 Rinconada

Coronel 2×1 Astaburuaga

3ªF – J.19-Ene – SUSPENDIDA

3ªF – V.20-Ene

Dvo. Astaburuaga (Talca) 1×2 Rinconada de Los Andes (Rinconada)

Coronel 1×0 Antofagasta Luciano Durandeau

POSICIONES

*Rinconada: 7 / +5

*Coronel: 7 / +2

Astaburuaga: 3 / +0

Antofagasta: 0 / -6

<<CUARTOS DE FINAL>> Est. “P. Mekis”

S.21-Ene

20:00) La Unión 0x1 Puente Alto

21:45) Puerto Montt 3×1 Serena Norte

D.22-Ene

20:00) Coínco 4×1 Rinconada

21:45) Tierra Amarilla 1×6 Coronel

<<SEMIFINALES>> Est. “P. Mekis”

Ma.24-Ene (*cambios en parejas)

20:00) Pto. Montt 3×3 (p: 2×4) Coronel

21:45) Pte. Alto 2×1 Coínco

Puerto Montt, Tercer Lugar e Invicto

<<FINALES>> Est. “P. Mekis”

V.27-Ene

–Tercer Lugar> 19:15) Puerto Montt 3×1 Coronel

–CAMPEÓN> 21:00) Coronel 3×0 Puente Alto

Alexis Cisternas levanta tristemente la Copa del Segundo Puesto.

