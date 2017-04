Continúa huelga legal de Colegios Matte y realizan manifestación frente a oficinas de los sostenedores

– 27 Abril, 2017

Una manifestación en contra de los sostenedores de los 17 colegios que posee la Sociedad de Instrucción Primaria (Colegios Matte), realizaron los 600 profesores pertenecientes a los establecimientos educacionales, para manifestar su rechazo a la respuesta insatisfactoria de la empresa a sus demandas laborales y salariales.

En plena plaza de armas de Santiago docentes, alumnos y apoderados se movilizaron en el marco de la huelga legal que desde el miércoles 26 de abril mantienen producto de la negativa de la empresa sostenedora de dar alguna solución a los funcionarios que imparten clases a un total de 20 mil alumnos en los niveles de pre básica, básica y enseñanza media.

En este contexto, Ruth Donoso, delegada sindical del Colegio Presidente Alessandri perteneciente a este conglomerado educacional junto con detallar las reivindicaciones salariales que demandan lamentó que una institución destinada a educar a la población solo mire su interés particular priorizando el lucro por sobre las personas.

La dirigente denunció además que de manera mañosa los administradores de los colegios establecen estándares y metas casi imposibles de obtener por parte de los docentes para así evitar el pago de bonos por excelencia académica y ajustes remuneraciones, generando un agobio en los funcionarios.

Con 35 años de trabajo en el Colegio Eliodoro Matte Ossa de San Bernardo, la profesora Flavia Larenas sostuvo que un factor que ha entrabado la negociación con los administradores es el sentido mercantilista adoptado por estos últimos, quienes al no ser docentes no entienden el sacrificio y el esfuerzo de la enseñanza ni tampoco la necesidad de contar con un sueldo digno.

Flavia Larenas reiteró que su desarrollo profesional y económico muchas veces está condicionado a factores que no dependen de los docentes como la asistencia de los alumnos o las asesorías que se hacen en las escuelas, indicando además que como profesionales no se restan a la posibilidad de ser evaluados siempre y cuando estos test no signifiquen instrumentos antojadizos o punitivos en contra de los maestros.

Un apoyo incondicional de parte de los alumnos recibieron los profesores de los colegios Matte que reiteremos están desarrollando esta huelga legal desde el pasado 26 de abril, Dánae Molina alumna de 2 medio reivindicó la labor e importancia de los docentes en el proceso educativo así como también su derecho a recibir una remuneración digna.

Desde la óptica de los apoderados de los Colegios Matte, la ex alumna y hoy apoderada Alejandra Villanueva sostuvo que la lucha que hoy llevan los profesores debe servir de ejemplo de consecuencia y lucha para los alumnos.

Los docentes recordaron finalmente la desafortunada fase el 2014 por la gerente general de las escuelas Matte, quien expresó que “la gracia de los profesores de la Sociedad de instrucción Primaria Matte es que no ganan tanto y hacen muy buenas clases”, situación que hoy los docentes pretenden revertir.

Entre las demandas de los profesores se cuentan un reajuste de un 6% el 2017 y un 4 % el 2018 , un bono de estímulo de navidad de 100 % del sueldo bases , la vigencia del contrato colectivo por dos años y una comisión bipartita y resolutiva para modificar el instrumento de evaluación interna de quienes trabajan en los colegios del grupo Matte.