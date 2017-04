Fútbol: Con Tranquilidad, Provincial Curicó Unido Campeón

– 10 Abril, 2017

Provincial Curicó Unido, desde Febrero vino consiguiendo victorias de 1×0, empates por ahí y la pérdida del invicto que duró nada menos que 20 partidos, son parte de la solvencia que demostró todo el año ante equipos muy duros, a los que pudo superar con esfuerzo y mantener la punta exclusiva desde la penúltima Fecha de la Primera Rueda, punta que, de forma matemática, el Domingo 9 de Abril (13ª Fecha / 2ª Rueda) se eternizará hasta el final del Campeonato, porque ha logrado asegurarla y, con ello, el TÍTULO DE CAMPEÓN de la Segunda Categoría y único ascenso a Honor, faltando 3 Fechas para que termine la competencia y quedándole por jugar 2 partidos (tiene por delante su Fecha Libre).

El 0x0 con Copiapó en el estadio El Cobre de la ciudad de El Salvador, en un partido muy parejo con un duro cuadro atacameño que ya no está sufriendo por caer a la zona de descenso, le significa al “Curi” coger con tranquilidad, por las oportunidades que aún le quedarían, el solitario puntito para hacerse inalcanzable para San Marcos de Arica (que quedó Libre), el cual, a su vez, no puede ser alcanzado por el siguiente: Coquimbo Unido, que no pudo ganarle a Cobreloa (cayó 2×3), consecuenciando la CLASIFICACIÓN de los celeste-azules ariqueños a disputar con el Campeón del Campeonato Corto que vendrá a fin de año el cupo para jugar la Definición de Promoción con el peor promedio de Primera en la Temporada y el Oficial Corto.

En cuanto a cifras, Curicó campeonó por última vez en 2008 en la “Primera B” en un extensísimo campeonato (4 Ruedas) con 78 puntos en 44 partidos (1,77 puntos por partido / 59% rendimiento). Ganó 23 partidos, empató 9 y perdió 12. Anotó 50 goles y recibió 38. Campeonó en la Penúltima Fecha (Lunes 27 Octubre 2008). Ahora, en 2017, en 27 Fechas, pero 26 partidos, ha ganado 16, empatado 9 y perdido 1 (2,19 puntos por partido / 73% de rendimiento).

