Comunicado del PC: Balance nacional campaña de afiliación Gladys Marín

– 31 Marzo, 2017

Comunicado:

El Servicio Electoral ha entregado un nuevo balance estadístico del estado de situación del proceso de legalización de los partidos y la situación de nuestro Partido es la siguiente:

– Afiliaciones aceptadas: 24.583

– Afiliaciones en proceso de revisión: 8.907

– Total de afiliaciones entregadas al Servel por el Partido: 39.107

– Afiliaciones en procesamiento del Equipo Central: 3.500, de distintas regiones.

– Los rechazos que tenemos, por distintas causas, pero siendo la principal estar afiliado a otro partido, son 5.716 afiliaciones lo que representa el 14,61% del total presentado. A partir de hoy comenzaremos a entregar esa información detalladamente para iniciar el trabajo de recuperar esas afiliaciones y enviaremos los instructivos y formularios para que las personas renuncien a los partidos que se encuentran afiliados para luego incorporarlos al nuestro.

– Fichas con errores, incompletas, sin firma de afiliado, con manifiestas inconsistencias de los datos, extranjeros, inhabilitados, etc., no enviadas al Servel: 1.200, aproximadamente.

Con lo ya aceptado por Servel tenemos 10 regiones legalizadas: Tarapacá, Antofagasta, Atacama, Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana, L. B. O’Higgins, Maule, Los Ríos y Los Lagos. Estos resultados nos consolidan como Partido Nacional.

Al presente balance, somos el partido que, sumadas las afiliaciones aceptadas más las que se encuentran en revisión, tenemos más fichas presentadas al Servel. De acuerdo a los datos que manejamos a nivel central, proyectamos que en el balance de la próxima semana TODAS las regiones alcancen su legalización. Ahora, el objetivo político es posicionarnos como uno de los partidos con mayor número de afiliados para lo cual convocamos al Partido y a la Jota a alcanzar la cifra de 50.000 fichas de afiliación, de tal manera que nuestro resultado final esté sobre los 40.000 afiliados.

Por todo lo anterior, la gran Jornada Nacional de Afiliación que realizáremos el sábado 1 y domingo 2 de Abril, como homenaje a nuestros compañeros Guerrero, Parada y Nattino, debe concitar el mayor y masivo despliegue de todas las estructuras del Partido y la Jota, las que, integrando a nuestros dirigentes sociales, parlamentarios, alcaldes, concejales, Cores, etc., trabajen para que no quede lugar en Chile en que no se escuche nuestra palabra convocando al pueblo a unirse a nuestras filas.

El balance final es el viernes 7 de Abril, con la entrega física de todas las fichas al equipo central de procesamiento.

Compañeros y compañeras, no cabe duda que el pueblo ha ido comprendiendo nuestro mensaje de que “a Chile le hace falta la voz de los comunistas” y que “vale la pena luchar”, lo que se está expresando en los miles de chilenos y chilenas que adhieren a nuestras ideas, lo cual nos interpela a seguir trabajando cada día, cada hora para cumplir el objetivo propuesto de esta campaña.

VAMOS POR MÁS! MIL VECES VENCEREMOS!

COMITÉ CENTRAL COMITÉ CENTRAL

PARTIDO COMUNISTA DE CHILE JUVENTUDES COMUNISTAS DE CHILE