Comunicado de prensa Partido Comunista de Chile – 27 de febrero

COMUNICADO

En relación al incidente diplomático creado por el Secretario General de la OEA, que quiso ingresar a Cuba, país no signatario de dicha organización, sin la autorización correspondiente y en compañía de otras personas, que no pudieron viajar por disposición de las autoridades cubanas, el Partido Comunista de Chile declara que no ha tenido al respecto ninguna injerencia ni responsabilidad en ello y por tanto no tiene que dar explicaciones de ningún tipo.

Lamentamos que se produzcan este tipo de hechos, pero el gobierno Cubano hizo uso de una prerrogativa legítima que usan todos los gobiernos, incluyendo el nuestro. La discusión sobre sus efectos deberá hacerse por los canales diplomáticos tal como lo ha dispuesto la Cancillería Chilena.

No es un secreto para nadie que existe una diferente opinión respecto a Cuba que han mantenido el Partido Comunista y la Democracia Cristiana, lo que no ha impedido el actuar de conjunto que la Nueva Mayoría, en el gobierno y en el cumplimiento del programa, que pensamos es lo que debiera seguir caracterizando nuestras relaciones.

Tampoco es un misterio para nadie que personeros de la DC han manifestado su opinión contraria a mantener las relaciones con nuestro partido, pensando en las futuras elecciones presidenciales y parlamentarias, lo que es anterior a este hecho. Sobre esto lo único que podemos decir es que ello es de responsabilidad y decisión del PDC.

Nosotros respetamos todo aquello que se ha concordado hasta ahora en la Nueva Mayoría, estamos de acuerdo en que, hacia el futuro, pensando en el país, una de las cuestiones esenciales es el compromiso programático, y mantenemos nuestra postura de concurrir a una primaria para elegir una candidatura presidencial única y haremos los esfuerzos por concordar una lista única parlamentaria.

COMISIÓN POLÍTICA

PARTIDO COMUNISTA DE CHILE

27 DE FEBRERO 2017