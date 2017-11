COMANDO DE GUILLIER INFORMÓ QUE VISITÓ UN MILLÓN DE HOGARES Y ANUNCIA INTENSIFICACIÓN DE CAMPAÑA EN LA RECTA FINAL

Un millón de hogares en Chile recorrieron los voluntarios y adherentes a la candidatura de Alejandro Guillier, para dar inicio a las actividades de cierre de campaña que se intensificarán en todas las regiones del país, a 15 días de las elecciones presidenciales, según informó el Jefe de campaña del candidato oficialista, Osvaldo Correa.

En compañía del jefe territorial de la campaña; del jefe de comunicaciones, Juan Andrés Lagos, y junto a los encargados territoriales Pía Castelli y Manuel Hernández, Correa dijo que “hoy día, podemos señalar con mucha alegría que hemos cumplido la tarea, hemos sido capaces de llegar a miles de viviendas, a miles de hogares con nuestro mensaje, donde esta tarea ha sido posible gracias al a esfuerzo y al trabajo de todos y cada uno de los equipos de esta campaña”.

Acompañado, además, de una veintena de voluntarios que se desplegaron junto a otras 5 mil personas durante este fin de semana en todas las comunas del país, Correa dijo que los voluntarios del comando están trabajando todos los días, de manera conjunta con el trabajo de la candidatura presidencial, argumentando que “tanto partidos y el mundo independiente se ha organizado y han sido capaces de cumplir este tremendo logro, donde participaron más de 5 mil voluntarios”.

El dirigente agradeció el compromiso de los voluntarios para que el mensaje de Alejandro Guillier llegue a un millón de hogares de Chile, y reiteró que durante los meses de campaña transcurridos, se han anunciado 18 puntos programáticos que integran la propuesta de Gobierno de Guillier, donde se ha puesto un fuerte énfasis en el tema previsional; en adultos mayores; en educación; en salud; en un plan antidelincuencia; en descentralización; y en la eliminación de la Ley de Pesca, entre otras propuestas.

“Son ejemplo que finalmente toman cuerpo y hace sentido a estas propuestas que nuestro candidato presidencial Alejandro Guillier ha venido planteando en cada uno de los puntos que ha tenido oportunidad de visitar”, señaló.

“LA DERECHA MIENTE UNA VEZ MÁS”

Asimismo, Correa señaló que “una vez más ha quedado en evidencia que la derecha miente. Se nos acusó que no teníamos programa; habíamos hecho 18 anuncios de propuestas distintas. Se nos acusó de no tener contenido, esta campaña no solo tiene contenido sino además se hace cargo de los problemas de las chilenas y los chilenos. Se nos acusó de no llegar con un mensaje directo y así como lo ha hecho nuestro candidato presidencial particularmente este fin de semana, hemos sido capaces de visitar un millón de hogares con propuestas muy concretas para decir con mucha fuerza ‘No da lo mismo quien Gobierne’”.

“Se acabó que con el crecimiento de Chile solo se vean beneficiadas 10 familias y no la inmensa mayoría de las familias chilenas, que son las que requieren también verse beneficiadas con el crecimiento económico que Chile va adquiriendo”, aseguró Correa, quien también reiteró el llamado a la ciudadanía para que asista a la presentación del programa de Gobierno de Alejandro Guillier, agendada para este Martes 7 de Noviembre en el Teatro Coliseo de Santiago.

RECTA FINAL: INTENSIFICAR LA CAMPAÑA

Puerta a puerta, visitas a ferias y banderazos, así como actos masivos de cierre en todo el país son las actividades que prepara el equipo territorial de Alejandro Guillier que encabeza Arturo Barrios y que intensificará su trabajo durante las últimas semanas de campaña, con el inicio de una segunda gira territorial que comenzará este miércoles en Punta Arenas.

“El puerta a puerta entrega una visión absolutamente distinta a lo que señalan las encuestas. La verdad es que nosotros vamos por un camino al triunfo, por un camino a hacernos cargo nuevamente del Gobierno de Chile” destacando que a diferencia del candidato de la derecha, “esta candidatura no tiene rechazo en el puerta a puerta ni en el trabajo ciudadano”.

Las actividades de cierre comenzarán el Viernes 10 de Noviembre en Antofagasta; el 11 y 12 se realizará un despliegue por 12 comunas de Santiago, con tres actos masivos paralelos; el 13 de noviembre será el cierre en Concepción; el día 14 en Los Andes; el día 15, en Valparaíso; y para el 16 ya está agendado un Gran Cierre Nacional de campaña en la Plaza Bulnes, donde se espera que lleguen miles de ciudadanos, vecinos y adherentes.